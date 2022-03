Carregar reprodutor de áudio

Carlos Sainz terminou a segunda etapa da temporada de 2022 da Fórmula 1, em Jeddah, em terceiro lugar. O espanhol sentiu um progresso em comparação com a corrida no Bahrein do último domingo e disse que, apesar de faltar "alguns décimos", conseguiu encontrar um pouco mais de ritmo com o carro.

Em entrevista após a corrida, Sainz falou sobre o safety car que antecedeu a troca de posições com Sergio Pérez na volta 21 da corrida saudita, depois do mexicano ter fechado o espanhol na saída dos boxes.

"No final, acho que ele [Pérez] teve um pouco de azar com o safety car, obviamente, mas regras são as regras. E acho que estava à frente na linha do safety car, que era a minha posição e, desde então, era tudo sobre manter o P3", disse o espanhol.

O espanhol disse que sentiu um progresso em Jeddah em comparação com a corrida no Bahrein, apesar de ter "alguns décimos para encontrar".

"Os Red Bulls foram super rápidos nas últimas 10 voltas depois que os pneus esfriaram no safety car virtual. Eles estavam voando e estavam nos pressionando. Para mim esta corrida teve um pouco de progresso do Bahrein, acho que consegui encontrar um pouco mais de ritmo com um carro. Ainda faltam alguns décimos para encontrar, mas acho que vou acabar chegando lá", concluiu.

F1 AO VIVO: TUDO sobre GP da Arábia Saudita e as novas RIVALIDADES do campeonato | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #169 - TELEMETRIA: Rico Penteado aponta o que GP na Arábia terá de diferente

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: