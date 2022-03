F1: Hamilton diz que sofreu para acompanhar a Haas em Jeddah

Carregar reprodutor de áudio

Depois de marcar apenas um ponto na segunda etapa da temporada de 2022 da Fórmula 1 no domingo (27), Lewis Hamilton afirmou que 'sofreu' com seu W13 para acompanhar a Haas no final da corrida.

O britânico da Mercedes terminou um fim de semana complicado em Jeddah na décima posição, depois de ser ter sido eliminado no Q1 e largar do décimo quinto lugar.

Em entrevista após a corrida, Hamilton falou sobre as dificuldades que enfrentou durante o GP da Arábia Saudita.

“Tive dificuldades no início com as temperaturas dos pneus e depois começou a melhorar um pouco e comecei a ganhar dos caras à frente. Acho que eles estavam com pneus médios, começaram a cair e foi um stint muito bom. Eu estava forçando, acho que estava fazendo praticamente as mesmas coisas que George, então estava me sentindo bem naquele momento, e então tudo foi por 'água abaixo' durante a parada dos carros.”

Questionado se havia tido má sorte, o britânico disse: “Ah quem sabe, eu realmente não sei. Teremos que falar com a equipe. É difícil, mas consegui pelo menos um ponto e vamos trabalhar duro. Ambos conquistamos pontos para o time”.

Sobre a sensação com o W13, Hamilton respondeu que não sente que a Mercedes tenha realizado "muitas mudanças" desde a corrida no último final de semana no Bahrein e destacou que sofreu para acompanhar a Haas no fim da prova saudita.

“Eu particularmente não sinto que tivemos muitas mudanças desde a última corrida, foram apenas alguns dias."

"O que eu sei é que hoje eu não consegui acompanhar a Haas no final, qualquer que fosse a força que eles tivessem, eles passaram por mim quando ultrapassei Magnussen no início da corrida. Então, temos muito trabalho a fazer, com certeza, mas sei que tenho uma ótima equipe e vamos manter a cabeça no lugar e tentar melhorar", concluiu.

