Max Verstappen respira aliviado depois de garantir a vitória em Jeddah no domingo (27): "Finalmente começamos a temporada".

Verstappen superou Charles Leclerc nos momentos finais do GP da Arábia Saudita da Fórmula 1 para garantir seus primeiros pontos na temporada de 2022. O holandês, que havia abandonado no Bahrein, conseguiu fazer uma ultrapassagem sobre o piloto da Ferrari na volta 47 em Jeddah e defendeu sua posição para terminar a etapa saudita à frente do monegasco. Carlos Sainz completou o top 3.

Em entrevista após a corrida, Verstappen, que largou da quarta posição, comemorou o resultado obtido: "Finalmente começamos a temporada".

"Foi uma corrida muito difícil, mas boa. Quero dizer, estamos lutando duro na frente e sim, começamos a jogar o jogo. Quero dizer, eles estavam muito rápidos nas curvas, nós estávamos rápidos na reta, mas os pneus estavam se desgastando muito rápido por aqui. Então você pode ver o final, nós tivemos um pouco mais de ritmo, então eu apenas tentei sobreviver", disse o holandês.

"Mas eventualmente consegui chegar à frente, mas mesmo depois disso ele estava constantemente no DRS e depois com as bandeiras amarelas na última volta, apenas sabendo quanto você deveria usar, se é permitido ou não. Foi difícil, mas muito feliz que finalmente começamos a temporada."

Questionado sobre as "táticas de DRS", o piloto da Red Bull respondeu: "Sim, parece que quando você chega bem perto, porque eu acho que os carros quando você chega em meio segundo, você realmente pode ter uma boa saída. E acho que isso torna muito mais complicado fazer a ultrapassam, digamos na última curva em comparação com o ano passado, então é muito mais difícil planejar sua ultrapassagem."

