Mais um nome aparece na lista de pilotos que irão testar com a Alpine em Budapeste antes do fim de semana do GP de Singapura: Mick Schumacher. Um dos assentos mais disputados da Fórmula 1 nesta temporada coleciona possíveis donos e candidatos que serão testados em uma atividade privada da equipe de Enstone para chegar a conclusão de quem merece ser companheiro de equipe de Esteban Ocon em 2023.

Nyck de Vries, Colton Herta e Jack Doohan estão sendo ligados a este teste privado do time francês e agora, de acordo com o site Racing News 365, Schumacher também se junta a lista. É claro que a opção número um da Alpine é Pierre Gasly, mas o piloto precisa ser liberado da AlphaTauri - que precisa da confirmação da superlicença de Herta.

Doohan, piloto da Academia da Alpine também é opção para estar ao lado de Esteban Ocon, mesmo com o CEO da equipe, Laurent Rossi, explicando que neste momento o time quer encontrar um piloto experiente que possa trazer pontos de forma imediata.

Nyck de Vries aparece de forma natural, uma vez que a estreia na Fórmula 1 com a Williams foi altamente positiva. O holandês substituiu Alex Albon com apendicite e saiu de Monza com dois pontos no bolso - fazendo o que Nicholas Latifi ainda não conseguiu nesta temporada e abrindo concorrência para a equipe de Jost Capito.

Colton Herta é o único da lista que não está concorrendo à vaga direta da Alpine, mas faz parte da história de forma indireta. A AlphaTauri quer avaliar o norte-americano em um carro de F1 e caso a FIA ceda a superlicença ao piloto da Indy, Gasly estará liberado para se transferir a base de Enstone.

