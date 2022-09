Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari anunciou que o piloto de testes Robert Shwartzman fará sua estreia em um fim de semana de Fórmula 1 no GP dos Estados Unidos, participando do primeiro treino livre em Austin. A presença do russo, no lugar de Charles Leclerc ou de Carlos Sainz, é parte da obrigação da equipe em ceder dois TLs ao longo do ano para jovens talentos.

Laurent Mekies, diretor de corridas da Ferrari, revelou que Shwartzman fará ambas as sessões pela equipe, com a sua segunda participação em local ainda indefinido.

"Para nós, Robert Shwartzman fará os dois TL1s", disse Mekies na Hungria. "Mas ainda não decidimos exatamente onde será. Não dá para pegar corridas como Singapura, onde os pilotos precisam de quilometragem. Não acho que temos problema em fazer isso nos finais de semana com testes da Pirelli".

Robert Shwartzman, Ferrari Photo by: Ferrari

Shwartzman foi o vice-campeão da Fórmula 2 no ano passado, perdendo para Oscar Piastri, além de levar o título da Fórmula 3 em 2019. O piloto não voltou à F2 neste ano, assumindo a função de piloto de testes da Ferrari.

Ele também possui experiência com carros de F1, participando do teste de pós-temporada de Abu Dhabi no ano passado com o SF21 da Ferrari e o VF-21 da Haas.

Ao trocar a licença russa pela israelita, Shwartzman, que é nascido em Tel-Aviv, pôde seguir sua participação em finais de semana de F1.

O TL1 dos EUA terá ainda pelo menos mais um jovem talento, com Logan Sargeant fazendo sua estreia com um F1 pela Williams. E a lista pode aumentar, com a McLaren considerando Colton Herta para a sessão.

SER F..., dedicado, estudar muito e mais: RICO PENTEADO dá dicas de como chegar à F1

Podcast #195 - Fantasma de Abu Dhabi assombra Monza: o que mudar na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: