Empresa de Alonso gerencia carreira de Gabriel Bortoleto

Carregar reprodutor de áudio

Gabriel Bortoleto, uma das promessas brasileiros da nova geração a caminho da Fórmula 1, anunciou na manhã desta quinta-feira (15) que terá a sua carreira esportiva gerenciada pela A14 Management. Fundada por Fernando Alonso, a empresa conta como cofundadores os também espanhóis Albert Resclosa Col e Alberto Fernandéz Alguilares.

Vindo de uma vitoriosa carreira no kartismo brasileiro e europeu, quando teve seu ápice com a terceira colocação no Campeonato Mundial de 2018, Bortoleto fez sua primeira temporada nos monopostos em 2020. O jovem, então com 15 anos de idade, conquistou uma vitória, um segundo e um terceiro lugar nas corridas de Mugello e, na mítica pista de Monza, acumulou mais um segundo e um terceiro lugares, após corridas de recuperação. Nas temporadas de 2021 e 2022, Bortoleto apontou sua carreira para a Fórmula Regional European Championship by Alpine – FRECA. Neste ano, o brasileiro compete pela equipe francesa R-Ace GP e ocupa a sexta colocação do campeonato, retando duas etapas para o fim.

A A14 Management nasceu com o objetivo de oferecer aos jovens talentos do automobilismo os melhores caminhos para atingirem seu sonho de chegarem ao topo do esporte mundial. Ações como treinamento físico, assessoria na tomada de decisão, gestão da economia, entre outros, são abordados pelo time com o objetivo de maximizar o potencial de cada atleta.

“Estou muito satisfeito por fazer parte da equipe da A14 Management e orgulhoso de fazer parte de sólido time composto por Fernando Alonso, assim como a expertise gerencial de Alberto e Albert”, disse Bortoleto. “Estou confiante de que juntos podemos alcançar grandes avanços e desfrutar de uma carreira de sucesso ainda maior. Mal posso esperar para começar”

A companhia também emitiu um comunicado sobre a contratação do brasileiro: “Estamos extremamente entusiasmados por ter Gabriel junto à nossa família. Seus resultados no esporte até aqui demonstram que ele tem um futuro brilhante pela frente. Estamos otimistas de que podemos alcançar coisas boas juntos. Neste momento, vamos focar nos próximos passos de sua carreira e continuar trabalhando da forma mais dedicada possível.”

SER F..., dedicado, estudar muito e mais: RICO PENTEADO dá dicas de como chegar à F1

Podcast #195 - Fantasma de Abu Dhabi assombra Monza: o que mudar na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: