O GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 já começou com uma polêmica entre os rivais na luta pelo título Max Verstappen e Lewis Hamilton, que fez com que o holandês questionasse mais uma vez os comissários da categoria.

Verstappen, mesmo de macios, largou mal e permitiu que Hamilton assumisse a ponta. Mas por ter os compostos melhores, ficou colado no rival e tentou uma ultrapassagem no setor intermediário. Após um pequeno toque entre eles, o heptacampeão saiu da pista e se manteve à frente.

Rapidamente, o holandês afirmou que Hamilton deveria devolver a posição, mas a Mercedes disse ao piloto que seria melhor aguardar o posicionamento oficial da direção de prova.

Pouco depois, a transmissão mostrou que o caso não era passível de investigação, com Hamilton mantendo a ponta e abrindo a diferença para o holandês. Pelo rádio, Verstappen criticou a direção de prova pela inação.

"Isso é incrível. O que eles estão fazendo aqui?".

Essa não é a primeira vez que Verstappen critica abertamente os comissários, defendendo ao longo da semana que ele recebeu um tratamento injusto em comparação com outros pilotos.

Empatados no Mundial, será campeão logo mais em Abu Dhabi quem cruzar a linha de chegada à frente.

