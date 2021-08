Após quase quatro horas de espera, o GP da Bélgica de Fórmula 1 foi encerrado com apenas quatro voltas realizadas, sendo todas atrás do safety car. Max Verstappen foi declarado o vencedor, recebendo apenas metade dos pontos distribuídos normalmente.

A intensa chuva que caía sobre Spa fez a prova ser adiada até após as 13h, horário de Brasília, sendo retomada apenas para fazer o mínimo de voltas possível para atribuir pontos. Com isso, Verstappen recebeu 12,5 pontos contra 7,5 de Hamilton, reduzindo a diferença no Mundial de oito para três pontos.

Questionado se o resultado de hoje poderia ser atribuído à performance dele na classificação do sábado, Verstappen concordou.

"Sim, claro, olhando agora. Era muito importante fazer a pole. Mas, claro, é uma pena não fazer a corrida, mas as condições eram complicadas. Eu disse às 15h30 [horário local] para seguirmos. Eu acho que as condições eram decentes, mas a visibilidade era baixa".

"Então acho que teríamos uma chance melhor se tivesse começado no horário normal. Mas, mesmo assim, a pista sempre esteve molhada, a chuva seguiu caindo".

"É uma vitória, mas não é o modo como você quer vencer. Acho que hoje, o crédito vai para os fãs que estão aqui e ficaram aqui. Eles ficaram o dia inteiro na chuva e no frio, com muito vento. São os maiores vencedores hoje".

Questionado ainda sobre a redução da vantagem de Hamilton no Mundial, Verstappen mantém a confiança de que tem um bom carro para virar o jogo.

"Temos que seguir dando o nosso melhor, tentando, para reduzir cada vez mais e, sim, temos algumas corridas pela frente para isso. E estou confiante de que temos um bom carro, precisamos seguir tentando tirar mais performance dele".

F1 AO VIVO - FIASCO NA BÉLGICA: tudo sobre a corrida que NÃO ACONTECEU em Spa; Rico Penteado analisa

