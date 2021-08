Depois de muita chuva, e muitos adiamentos , George Russell conquistou seu primeiro pódio na Fórmula 1, após uma corrida de 4 voltas realizadas atrás do safety car na lendária pista belga de Spa Francorchamps. Foi o primeiro pódio da Williams desde o GP do Azerbaijão de 2017, quando Lance Stroll ficou com o terceiro lugar.

Nada disso teria acontecido se Russell não tivesse feito uma sessão de classificação espetacular no sábado.

" Sim, absolutamente. Quer dizer, não costumamos ser recompensados por grandes treinos e com certeza o recebemos hoje, mas primeiro eu só quero dizer, sinto muito a todos os fãs, foi incrível o apoio aqui durante todo esse tempo , você sabe, estávamos todos no mesmo barco, e foi uma pena não termos conseguido dar início a esta corrida, mas do nosso lado e do lado da equipe é um resultado fantástico", disse o sorridente piloto.

Questionado se ser chamado de "Mr Saturday" o ajudou no dia de hoje Russell respondeu: "Realmente contou, faremos uma pequena celebração esta noite, tenho certeza. Toda a equipe merece isso porque tem havido muito trabalho duro nos últimos anos e não há realmente nada para mostrar ou provar para isso. E acertamos em cheio ontem e aqui estamos nós no pódio, então posso dizer que não esperava isso este ano, com certeza."

F1 AO VIVO - FIASCO NA BÉLGICA: tudo sobre a corrida que NÃO ACONTECEU em Spa; Rico Penteado analisa

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

TELEMETRIA: Quem vai se dar bem na segunda metade da temporada de 2020 da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: