No final das contas, o GP da Bélgica de Fórmula 1 acabou sendo realizado, por assim dizer. Previsto para ter a largada às 10h, a prova acabou sendo adiada sucessivas vezes devido às péssimas condições de visibilidade e aderência da pista, começando de fato apenas depois das 13h, horário de Brasília. Mas a prova foi novamente encerrada após quatro voltas e, com isso, Max Verstappen é o 'vencedor' da etapa, recebendo apenas metade dos pontos.

O domingo da F1 em Spa foi definido pela chuva. Sergio Pérez bateu a caminho do grid de largada e, com danos extensos, a Red Bull confirmou que o mexicano não participaria do GP. Outra novidade no grid é que Lando Norris recebeu uma punição de cinco posições devido a uma troca da caixa de câmbio, como consequência do grave acidente do sábado.

E com a chuva apertando no horário programado para o início do GP, o diretor de provas Michael Masi optou por adiar a largada em 25 minutos, iniciando às 10h25, horário de Brasília, e com uma saída atrás do carro de segurança.

Na volta de apresentação, os pilotos reclamavam pelo rádio da péssima condição da pista, forçando a direção de prova a manter o ritmo de formação. Com as reclamações aumentando, Masi optou por acionar a bandeira vermelha às 10h35. Neste período, já havia sido iniciada a contagem regressiva de 03 horas para a realização do evento, tendo como limite 13h.

Mesmo assim, após três horas de espera, a direção de prova confirmou a retomada da prova às 13h17, horário de Brasília, com 60 minutos de duração. Os pilotos saíram atrás do safety car, que ficou na pista por algumas voltas antes da bandeira verde ser acionada.

Segundo o regulamento, a partir do momento em que duas voltas sejam completadas, passa a existir uma classificação final e, no caso do encerramento da prova com menos de 75% da distância percorrida, os pilotos receberiam metade dos pontos normalmente distribuídos, com o vencedor levando 12,5.

Na quarta volta, com pouco mais de 50 minutos ainda no cronômetro, o aumento da chuva forçou Masi a interromper a prova novamente mas, desta vez, com a regressiva dando continuidade.

Como já era previsto, a prova não foi retomada a após isso, e o resultado final acaba sendo o mesmo da classificação inicial. Max Verstappen foi o vencedor, com George Russell em segundo, Lewis Hamilton em terceiro. Completaram o top 10: Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Nicholas Latifi e Carlos Sainz.

Com isso, Verstappen recebe 12,5 pontos, Russell nove e Hamilton 7,5. Assim, o holandês reduz a diferença para o rival no Mundial para apenas três pontos.

A Fórmula 1 volta à pista já no próximo final de semana, com a primeira edição do GP da Holanda em mais de 30 anos. As atividades no circuito de Zandvoort começam a partir da sexta-feira, 03 de setembro. No Motorsport.com você acompanha toda a cobertura da temporada 2021.

