F1: Verstappen mostra força da Red Bull e é pole no Bahrein

No começo da tarde deste sábado, foi realizado o treino de classificação para o GP do Bahrein, primeira etapa da Fórmula 1 em 2023. E quem ficou com a pole position em Sakhir foi Max Verstappen, da Red Bull, com o tempo de 1min29s708 em sua última tentativa.

A classificação

O treino que define o grid de largada já começou dramático para a Ferrari, que viu uma peça voar do carro de Charles Leclerc. O incidente causou bandeira vermelha logo no começo do Q3, a primeira parte da sessão qualificatória. Veja a peça ao lado da foto de Nyck de Vries, da AlphaTauri:

Após a interrupção, o treino foi retomado e vários pilotos se alternaram na liderança do Q1, que acabou ficando com Carlos Sainz: ele marcou 1min30s993 com a Ferrari, 0s064 à frente da Mercedes de George Russell.

Lando Norris, da McLaren, avançou na última vaga por registrar o tempo antes que o novato Logan Sargeant, da Williams. Demais eliminados: Kevin Magnussen, da Haas; Oscar Piastri, novato da McLaren; Nyck de Vries, rookie da AlphaTauri; e Pierre Gasly, da Alpine, que teve volta deletada.

Q2

A Red Bull mostrou força e Verstappen cravou 1min30s503, 0s142 mais veloz que Alonso, que se colocou entre o holandês e Pérez. Mas, com cronômetro zerado, Leclerc fez 1min30s282, a 0s221 de Verstappen.

Os eliminados foram: Norris, Bottas, Zhou, Tsunoda e Albon.

Os destaques ficam por conta de Hulkenberg, em oitavo, e Stroll, na 10ª posição.

Q3

Verstappen começou com tudo e cravou 1min29s897, o primeiro a baixar o patamar de 1min30s. Leclerc veio na sequência, mas ficou a apenas 0s103 do holandês, na segunda posição. Pérez e Sainz vinham na sequência.

As duplas da Aston Martin, Mercedes e Hulk foram para a decisão apenas quando restavam cinco minutos para o final.

Em sua primeira tentativa, Alonso foi o quarto, a 0s439 de Verstappen. Leclerc não voltou para a pista, 'desistindo' da tentativa de pole. O mesmo com o espanhol da Aston Martin.

Verstappen baixou ainda mais seu tempo, com 1min29s708, seguido de Pérez, a 0s138.

O GP do Bahrein de F1 acontece neste domingo, meio-dia.

Grid de largada em instantes...

