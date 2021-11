Max Verstappen disse que a Red Bull teve que "consertar" a asa traseira antes da classificação para o GP do México de Fórmula 1, mas não acha que isso o levou a ficar atrás da Mercedes.

A escuderia austríaca tinha estado em uma posição de comando antes da classificação no Autódromo Hermanos Rodriguez depois de liderar o TL2 e o TL3.

Mas a equipe parecia estar sob pressão para a classificação, onde Valtteri Bottas e Lewis Hamilton surpreenderam ao reivindicar uma dobradinha no final do Q3.

Câmeras de televisão mais tarde mostraram a fita cobrindo a extremidade da asa traseira de Verstappen após o trabalho da equipe.

A Red Bull disse durante a classificação que o reparo era “por precaução” e que as asas não estavam rompidas, o que aconteceu nos treinos finais do recente GP dos Estados Unidos, mas quando questionado sobre a situação na coletiva de imprensa pós-classificação pela Autosport, Verstappen disse o contrário.

“Elas quebraram depois do TL3 - então tivemos que consertá-las e basicamente elas eram como novas para começar a classificação,” disse o líder do campeonato.

“Então, eu não acho que tenha nada a ver com isso. Mas é claro que vamos dar uma olhada nisso novamente.”

O chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, disse às equipes de TV que "não era nada sério e apenas não queríamos arriscar".

No meio da sessão de classificação, Verstappen estava preocupado por ter sofrido danos em seu carro embaixo da bargeboad do lado esquerdo depois de bater na curva 2 em sua primeira volta no Q2, mas quando questionado se a Red Bull havia encontrado algo quebrado naquele incidente, ele respondeu: “Não."

“Eles verificaram o carro e estava tudo bem.”

Verstappen disse que não ficou surpreso com o ritmo da Mercedes na classificação, mas lamentou o fato de ter sido atrapalhado na sua última tentativa de volta rápida no Q3. Seu esforço final foi estragado por Yuki Tsunoda e Pérez.

“Acho que fomos muito lentos e [tivemos] péssima aderência no Q3”, disse Verstappen.

“Então, sim - acho que na última volta nós recuperamos isso um pouco [colocando] os pneus em uma janela melhor."

“Mas ainda não como gostaríamos e como o carro tem se comportado em todos os treinos. Então isso é um pouco misterioso."

“Mas amanhã vamos correr principalmente com pneus diferentes, então espero que o equilíbrio esteja bom novamente", concluiu.

