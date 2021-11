F1: Ajustes no motor curaram fraqueza da Mercedes na altitude

A Mercedes disse que sua primeira fila do GP do México neste fim de semana é a prova de que curou uma fraqueza anterior que sua unidade de potência tinha nas pistas de Fórmula 1 de grande altitude.

O fabricante alemão chegou à corrida na Cidade do México preocupado com o fato de que a Red Bull teria uma vantagem de desempenho significativa em termos de potência e força aerodinâmica.

No passado, o motor Honda e o carro da Red Bull provaram ser mais adequados para operar no ar menos denso do México.

Mas, ao contrário das expectativas, a Mercedes liderou todas as três sessões na qualificação, com Valtteri Bottas liderando Lewis Hamilton no Q3.

Falando depois, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que as evidências do fim de semana mostram que a diferença no desempenho entre os motores foi eliminada.

“Nós o otimizamos para essas condições”, explicou Wolff. “No final, você está tentando extrair o desempenho da unidade de potência ao longo do calendário, e os valores discrepantes são de alguma forma difíceis de levar em conta.”

“Mas é mais uma questão de ajuste. Não é que colocamos o motor de cabeça para baixo. Apenas entendemos melhor por que não funcionava em grandes altitudes.”

Os comentários de Wolff sobre a unidade da Mercedes estar em melhor forma agora foram apoiados pelo chefe de desempenho da Williams, Dave Robson, que disse que a mudança foi perceptível.

“É melhor lidar com a altitude agora do que era em 2019, acho que é justo dizer”, disse Robson.

“Parte disso é apenas a evolução natural disso nos últimos dois anos. Mas sim, eles fizeram algumas alterações que o tornam mais adequado para ser executado aqui.”

Wolff admitiu, no entanto, que uma dobradinha na primeira linha estava longe do que a equipe esperava antes da classificação.

“Ficamos todos surpresos”, disse ele. “Era bastante óbvio que Max iria levar a pole, e que haveria uma luta entre nós e Checo pelas outras posições.”

“Então pudemos ver que a classificação realmente veio em nossa direção. No meio, começamos realmente a superá-los, e em nenhum momento do Q3 eles tiveram uma vantagem em qualquer uma das voltas.”

“Também acredito que na última volta eles estavam atrás. Então, sim, isso torna o esporte para mim muito fascinante, que de uma sessão para outra o desempenho pode mudar.”

“Vimos isso em nosso prejuízo em Austin e agora aconteceu a nosso favor aqui no México.”

Colaboraram Luke Smith e Alex Kalinauckas

