Neste sábado, Valtteri Bottas surpreendeu ao garantir a pole position do GP do México de Fórmula 1, diminuindo a vantagem de Lewis Hamilton sobre ele no duelo interno da Mercedes. Max Verstappen, que largará em terceiro, segue dominado o placar da Red Bull.

Na Ferrari, Carlos Sainz diminuiu a vantagem do seu companheiro de equipe Charles Leclerc ao ficar com a sexta posição e Daniel Ricciardo diminuiu a distância para Lando Norris com o sétimo melhor tempo.

O duelo mais equilibrado é o da Aston Martin, depois que Sebastian Vettel, com o nono tempo, conseguiu se igualar a Lance Stroll.

Confira como está a batalha interna nas equipes após o treino de classificação para o GP do México

Lewis Hamilton 12 6 Valtteri Bottas Max Verstappen 16 2 Sergio Pérez Daniel Ricciardo 7 11 Lando Norris Sebastian Vettel 9 9 Lance Stroll Charles Leclerc 13 5 Carlos Sainz Fernando Alonso 10 8 Esteban Ocon Pierre Gasly 17 1 Yuki Tsunoda Kimi Raikkonen 6 10 Antonio Giovinazzi George Russell 15 3 Nicholas Latifi Nikita Mazepin 3 14 Mick Schumacher F1 AO VIVO: Bottas REINA e é POLE no México! Verstappen é SÓ 3º e FICA P***. Hamilton É 2º e Pérez 4

