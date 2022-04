Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes e Lewis Hamilton têm enfrentado tempos difíceis na temporada de 2022 da Fórmula 1 até agora.

O desempenho do piloto britânico em seu W13 em Ímola no último final de semana fez com que surgissem dúvidas quanto ao rumo da carreira de Hamilton e se o heptacampeão conseguiria lidar com essa situação até o fim da campanha.

O ex-piloto Jacques Villeneuve disse que a Mercedes "precisa aprender a perder agora" e demonstrou preocupação com a condição atual de Hamilton que "sempre teve algo pelo que lutar".

"É um problema que vai surgir. Enquanto isso, a Mercedes precisa aprender a perder agora. George Russell está fazendo um bom trabalho, ele aprendeu isso na Williams, enquanto Hamilton sempre teve algo pelo que lutar", disse Villeneuve.

“Lewis não parecia agressivo o suficiente em Ímola, era como se ele não pudesse nem lutar."

"Uma grande estrela como Lewis é genial se você vencer. Um campeão não tem o direito de não ser competitivo. Tivemos surpresas no passado. No passado, campeões disseram 'basta'."

Em entrevista a Sky da Alemanha, Ralf Schumacher também comentou sobre a situação complicada enfrentada pelo heptacampeão mundial. Para o alemão, Hamilton "deve se perguntar por que Russell é muito mais rápido que ele".

"Ele tem que admitir que Russell é o melhor piloto agora. Se as coisas continuarem assim nas próximas semanas, as coisas ficarão emocionantes na equipe. Pode haver mudanças na hierarquia", disse Ralf.

"Mas estou longe de dizer que Hamilton perdeu o momento de se aposentar. Carros novos exigem que os pilotos se adaptem um pouco e Hamilton não está acostumado com isso", concluiu.

VÍDEO: Rosberg critica Hamilton após resultado em Ímola

Podcast #175 - Como explicar desempenho constrangedor de Hamilton em Ímola?

