Muitas vezes na história da Fórmula 1, alguns dos melhores conceitos podem ser encontrados em carros de equipes que não estão lutando por vitórias.

Esse também foi o caso em 2022, com uma ideia de design original que surgiu no Aston Martin AMR22 agora sendo copiada pela Red Bull depois que a Ferrari também o fez antes de seu lançamento.

Aston Martin AMR22 splitter detail at launch Photo by: Aston Martin Racing

Na revelação do novo Aston Martin em fevereiro, ele apresentava uma asa de quilha sob o bico, que faz uso da liberdade de design nesta área do carro para adicionar um toque a mais de downforce.

A ideia também apareceu na Ferrari F1-75 em seu lançamento e, enquanto alguns presumiam que a equipe italiana também teve a ideia do zero, esse pode não ter sido o caso real.

Ferrari splitter detail at the F1-75 launch Photo by: Ferrari

O chefe da equipe, Mattia Binotto, sugeriu que a equipe de Maranello respondeu muito rapidamente, analisando de perto o que os outros estavam fazendo.

“Na F1-75, já existe um detalhe de um carro que foi apresentado nos últimos dias”, disse Binotto.

“E especialmente nesta primeira fase, todos estaremos nos observando muito de perto.”

Embora a convergência de design na F1 não seja uma coisa nova, com apenas sete dias entre o lançamento da Aston Martin e da Ferrari, foi um feito impressionante para a Scuderia, já que teve que colocar a solução no CFD e no túnel de vento antes de fabricar uma versão física.

Ferrari F1-75 side detail Photo by: Giorgio Piola

A Red Bull obviamente demorou um pouco mais para examinar os méritos de tal design, mas, com uma carga de trabalho em constante evolução, as equipes precisam encontrar maneiras de inserir novas ideias em um cronograma já apertado.

Internamente, a quilha abriga uma infinidade de componentes diferentes, com as equipes optando por acomodar alguns de seus eletrônicos aqui, em vez de nos sidepods.

No caso da Red Bull, isso resultou na instalação de uma entrada alta e estreita para ajudar a manter esses componentes resfriados.

Como muitas das outras equipes no grid, a escuderia austríaca, tem um elemento suspenso entre o chassi e a seção do assoalho sob o divisor, o que obviamente limita a forma da superfície.

No entanto, isso não impediu a equipe de incluir os elementos da asa em ambos os lados.

Esta é provavelmente a razão pela qual levou mais tempo para a Red Bull assimilar o design, já que não era tão simples quanto adicionar as asas ao lado de seu design pré-existente.

As aletas alterarão a distribuição de pressão local e o comportamento do fluxo, com a conclusão mais óbvia sendo que eles lançarão um par de vórtices que podem ligar ou silenciar aqueles derramados pela seção do assoalho sob o divisor abaixo, dependendo de como a equipe deseja que eles se comportem. É algo especialmente importante quando consideramos a proximidade dos túneis de assoalho.

Vale a pena notar que a Alpine também introduziu uma asa de quilha em Ímola, já que Fernando Alonso recebeu várias peças novas para o fim de semana do GP.

Alpine A522 Floor comparison

