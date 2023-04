Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que a sua equipe não deveria se ver melhor do que estava depois de um desempenho sólido na classificação para o GP da Austrália da Fórmula 1.

Aproveitando o abandono de Sergio Pérez no Q1, George Russell e Lewis Hamilton conquistaram a segunda e a terceira posições no grid de largada para a corrida de domingo. É o melhor desempenho de classificação da Mercedes nesta temporada, uma vez que a escuderia desenvolve um novo conceito aerodinâmico para o W14.

A performance de Melbourne desafia as decisões recentes tomadas em Brackley? Toto Wolff, chefe da equipe, negou essa suposição lembrando que a Mercedes não deve se distrair com o sucesso no curto prazo e focar no longo prazo.

"Devemos ter cuidado para não oscilar, mas continuar a pensar racionalmente. Hoje vimos muito potencial liberado no carro, isso é claro, mas temos que tomar as decisões certas para o longo prazo", disse Wolff.

"A esse respeito, continuaremos a pilotar com o melhor pacote possível disponível para nós. Só precisamos ter mais downforce nos melhores lugares do carro."

O austríaco estimou assim que a situação se pode inverter completamente para a Mercedes durante os próximos finais de semana, o que reforça a opção pela mudança de conceito. "Temos que evitar flutuações", acrescentou. “É óbvio que depois da boa classificação de hoje, você entra na exuberância e diz para si mesmo que tudo que você pensou não foi bom, que você tem que continuar desenvolvendo o carro. No próximo resultado ruim, você vai pensar o contrário."

"Portanto, nunca tivemos uma ideia definitiva de como o carro deveria ser. Sabemos exatamente onde erramos. Também sabemos que há coisas boas no carro, especialmente se colocarmos tudo funcionando bem durante um fim de semana e se formos capazes de extrair tudo do carro."

Wolff, no entanto, ficou satisfeito com o desempenho surpreendente de suas máquinas em Melbourne, à frente das Ferraris e Aston Martins: “Eu poderia ser frio e dizer que está tudo de acordo com nossas expectativas. É que com todas as descidas também há subidas [na F1]. Obviamente não é isso que queremos. Queremos lutar até ao topo, mas P2/P3 é claramente um resultado melhor do que esperávamos no início da fim de semana."

Wolff elogiou seus engenheiros pelo gerenciamento dos pneus: "A equipe fez um ótimo trabalho em tirar o máximo proveito do carro. Fizemos um bom trabalho com os pneus."

"O que foi particularmente bom hoje foi a capacidade de resposta da equipe na hora de decidir a estrutura da classificação, quando fazer as voltas rápidas. Acho que o grupo de acerto mecânico, incluindo os pneus, fez um bom trabalho e, obviamente, o os pilotos estavam preparados para isso", concluiu.

GIAFFONE opina: Verstappen não quer ter amigos e lembra Alonso, RBR vai 'liberar' Pérez

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Treinos que valem pontos? F1 vai 'longe demais' com entretenimento?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: