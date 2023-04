F1: Hamilton revela convite de Elon Musk para viagem espacial

Carregar reprodutor de áudio

O piloto da Mercedes na Fórmula 1, Lewis Hamilton, revelou durante um evento realizado para os fãs na semana do GP da Austrália sobre uma possível futura viagem espacial com o CEO da Space X, Elon Musk. Isso porque o britânico teria recebido uma promessa de Musk de uma viagem à Lua.

Em entrevista em Melbourne, Hamilton deu detalhes do convite de Elon Musk e se mostrou animado para um passeio no espaço: "Estou pronto para ir a qualquer momento".

"Elon esteve na minha festa em Austin nos últimos anos. É como um jantar que eu tenho. Não é nada fácil falar com alguém assim. Porque sua mente está expandida. É em outro nível, sabe? Então eu fico todo nervoso quando estou com ele", disse o britânico.

"Mas é claro que eu falo com ele sobre nós pousarmos na Lua? Onde é que vamos a seguir? Então eu vou sim, em algum momento. Vou deixar algumas outras pessoas irem primeiro porque essas coisas explodem no caminho! E ele está falando em ir a Marte, mas estou pronto para ir ao espaço a qualquer momento. Eu disse a ele que pilotaria o navio, mas acho que é tudo automatizado", completou.

