Na pista, Gil de Ferran se destacou com dois títulos da CART, em 2000 e 2001 pela Penske, além das 500 Milhas de Indianápolis de 2003.

Mas antes, poucas pessoas sabem que de Ferran esteve próximo de ganhar um assento na F1, chegando a fazer testes com a Williams e também na Arrows.

Em entrevista com a jornalista Mariana Becker, em Live no Instagram, o ex-piloto lembrou de ambas as sessões, com sentimentos bastante distintos.

“No final de 1992, eu havia sido campeão de F3 e ganhei um teste com a Williams e fiz no dia do meu aniversário naquele ano, em novembro. Estavam testando o Alain Prost e eu. Ele estava com o carro de 1993 e eu com o carro do Nigel Mansell, que era fantástico. Estava chovendo e eu acabei andando mais rápido que o Prost, mas era um teste que não era comparativo.”

Mas, pela Arrows, as coisas não se saíram bem, mas não por causa dos tempos de volta, mas pela ergonomia do carro, aliado ao 1,77 m de altura do piloto, além de um pequeno acidente que abreviou aquele teste e a nova chance de estar na F1.

“Eu estava tentando algo na F1 até 1993 e 1994. Em 1993, o pessoal da Arrows me convidou para fazer um teste em Estoril no final daquele ano e dei umas 20 ou 30 voltas e me lembro de não me encaixar no carro de jeito nenhum.”

“Eu não sei como o (Gerhard) Berger conseguia guiar aquele carro naquela época. Meu ombro ficava sem o banco, ficava espremido no cockpit, comecei a ter cãibra até no punho de tão apertado, era horrível.”

“Depois de 20 ou 30 voltas deu cãibra nas costas, caibra na bunda, no punho e disse ‘meu Deus, eu preciso descer do carro’. Falei que precisava ir ao banheiro. Moral da história, saí pensativo, olhando para baixo, pensando como ia administrar o dia e não vi a tampa do armário do caminhão e pimba! Arregaçou um pedaço da minha cabeça, tive que tomar 10 pontos e acabou o teste.”

