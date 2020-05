Antonio Pizzonia teve seu primeiro ano como piloto oficial da Fórmula 1 no ano de 2003, pela Jaguar Racing, competindo em 11 das 16 corridas daquela temporada. O período também coincidiu com o final da passagem de Niki Lauda pela equipe.

O piloto brasileiro lembrou da lenda da F1 em Live no Instagram do Motorsport.com, sobre mesmo tendo pouco tempo de convivência, o período marcou sua carreira por toda vida.

“Muito curta”, disse Pizzonia ao ser perguntado sobre como definiria o relacionamento com Lauda. “Duas semanas como piloto oficial (da Jaguar) e durante esse período eu tive uma proximidade com ele.”

“Ele sempre foi um cara que me apoiou demais. Antes de eu assinar um contrato com eles, eu tinha feito um teste no final do ano anterior, fui muito bem, o piloto oficial deles era o Pedro de la Rosa, fui quase meio segundo mais rápido que ele, com o mesmo carro e com condições iguais. Foi aí que o Lauda falou ‘temos que contratar ele’. Ele sempre me apoiou muito.”

“Depois que ele saiu da equipe, eu mantive contato com ele, e continuei recebendo muitos conselhos dele. É um cara que devo eterna gratidão, um respeito muito grande. Infelizmente, depois que eu saí (da F1), acabei me afastando e nunca mais tive contato com ele. A última vez que encontrei ele foi há sete ou oito anos.”

