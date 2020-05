Após a formação da dupla da Ferrari para 2021, uma grande dúvida que ainda resta sobre o grid da Fórmula 1 para o próximo ano é: quem serão os pilotos da Mercedes? A renovação de Hamilton parece certa, enquanto a segunda vaga ainda é alvo de rumores. Mas Toto Wolff já deu os primeiros indícios de que a dupla com Bottas deve ser mantida.

Desde que foi confirmada sua saída da Ferrari, o nome de Vettel tem circulado como possibilidade entre várias equipes, inclusive a Mercedes, podendo formar uma "super dupla" com Hamilton.

Toto Wolff chegou inclusive a comentar na semana passada que, com o alemão sem contrato, ele deveria ser incluído na equação que a Mercedes fazia para determinar sua dupla para o próximo ano.

Mas o chefe da Mercedes parece ter mudado de ideia, voltando a afirmar que manter a dupla atual é a prioridade.

"Nossa prioridade é Lewis Hamilton, que é uma instituição, e Valtteri Bottas", disse Wolff ao jornal austríaco Kronen Zeitung.

Outro nome que havia sido ventilado como provável para a vaga era de George Russell, o piloto da Williams tem forte relação com a Mercedes, e é visto como um futuro campeão por Toto Wolff.

Wolff também comentou sobre o anúncio da saída de Vettel. Para o chefe da Mercedes, um anúncio desses, feito tão cedo no ano, pode ter suas consequências negativas.

"Você tem que trabalhar por um ano com um piloto que pode e vai usar todas suas inovações na temporada seguinte", disse.

