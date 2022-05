Carregar reprodutor de áudio

Após uma passagem movimentada por Miami, a Fórmula 1 volta à Europa e desembarca no Velho Continente em uma das pistas mais tradicionais da categoria. É hora do GP da Espanha, em Barcelona, em um fim de semana com programação lotada no Circuito da Catalunha.

Com três vitórias para a Red Bull e duas para a Ferrari, a disputa pelo título parece concentrada entre Max Verstappen e Charles Leclerc. Apesar do monegasco seguir na liderança do Mundial, o momento parece mais a favor do holandês, que acumula duas vitórias nas duas corridas desde que a Red Bull introduziu um pacote de atualizações.

A Ferrari quer fazer de tudo para proteger sua vantagem nos Mundiais, com Leclerc 19 à frente entre os pilotos e apenas seis a mais que a Red Bull entre os Construtores. Por isso, o time italiano promete trazer seu primeiro pacote de atualizações do ano, que já foi à pista na última semana em Monza, em um dia de filmagem "ultrassecreto".

O fim de semana em Barcelona também será importante para a Mercedes, que terá uma prova de fogo sobre o conceito de seu carro de 2022. Buscando se aproximar das equipes da frente, a Mercedes poderá comparar o modelo atual do W13 com a especificação original, usada na pré-temporada da Catalunha, podendo ter um importante norte para o futuro.

Mas a F1 não corre sozinha neste fim de semana na Espanha, com as três categorias de apoio correndo juntas.

Na Fórmula 2, Felipe Drugovich vai tentar manter a boa forma do começo da temporada e recuperar a liderança do campeonato em cima de Théo Pourchaire. A diferença dos dois é de apenas dois pontos, enquanto o terceiro colocado, Jehan Daruvala, se encontra mais atrás, com 36. O fim de semana também é importante para Enzo Fittipaldi, que vai tentar construir em cima do ótimo pódio conquistado na última corrida, em Ímola.

Já a Fórmula 3 realiza a terceira etapa da temporada, com uma disputa apertada na ponta: Victor Martins e Arthur Leclerc estão empatados, com 36 pontos cada, mas são seguidos de perto por Roman Stanek (33), Jak Crawford (32) e Isack Hadjar (31). Já Caio Collet busca se recuperar após uma etapa decepcionante em Ímola, onde não pontuou em nenhuma das duas provas.

Pra fechar, a W Series corre pela segunda vez no ano, após a rodada dupla de Miami. A bicampeã Jamie Chadwick começou a temporada com tudo, vencendo as duas prova e abre uma boa vantagem para a segunda colocada, Nerea Martí: 50 a 23. A brasileira Bruna Tomaselli tenta crescer na tabela, construindo em cima do bom quinto lugar na corrida de abertura do campeonato.

Confira a programação do GP da Espanha, que contará com a presença das etapas da Fórmula 2, Fórmula 3 e W Series, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 09h Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 12h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 08h Bandsports Classificação Sábado 11h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 13h30 Bandsports Corrida 1 Sábado 12h40 Bandsports Corrida 2 Domingo 06h35 Bandsports Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 10h30 Bandsports Corrida 1 Sábado 06h Bandsports Corrida 2 Domingo 05h05 Bandsports W Series Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-Feira 14h25 SporTV Corrida Sábado 09h40 SporTV Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h COMEÇO DO FIM? Vettel se diz HIPÓCRITA e questiona se vale ficar na F1; entenda o 'DILEMA' do alemão Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. PODCAST #177 - Red Bull 'roubou' status de favorita ao título da Ferrari? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music