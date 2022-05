Carregar reprodutor de áudio

O dia de filmagem da Ferrari em Monza serviu para além de satisfazer as necessidades comerciais dos patrocinadores que apoiam a equipe de Fórmula 1, também para dar algumas respostas aos técnicos da escuderia.

Charles Leclerc esteve em 17 voltas autorizadas pela FIA, alternando o número #16 com o #55 de seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, e trocando o capacete quando necessário.

A oportunidade de filmar sem o patrocinador Kaspersky, que desapareceu do F1-75 após as sanções que foram aplicadas após a invasão da Ucrânia pela Rússia, permitiu que a Ferrari aproveitasse a oportunidade para realizar alguns testes em vista do GP da Espanha, agendado para o próximo fim de semana em Barcelona, ​​​​mas não só isso.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, durante o dia de filmagem em Monza

Monza é como um 'túnel de vento ao ar livre', ideal para verificar algumas configurações aerodinâmicas e várias foram testadas, com percursos muito curtos realizados, em velocidade constante nas retas apenas para comparar os dados do túnel de vento e sistemas de simulação.

Em suma, uma abordagem muito científica em uma mistura bem elaborada de imagens de vídeo e soluções técnicas que aconselharam os responsáveis de Monza a bloquear a pista com controles em cada acesso de uma segurança exagerada para um dia de filmagem.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, durante o dia de filmagem em Monza Photo by: Ferrari

Em Barcelona, ​​​​a Ferrari trará um importante pacote de atualizações com o qual a escuderia planeja alcançar a Red Bull, que levou a melhor nas duas últimas corridas (Ímola e Miami), mostrando vantagem estimada em dois décimos de segundo, medida pelo próprio Mattia Binotto, chefe da equipe.

A oportunidade serviu para avaliar algumas soluções: teria surgido a asa traseira de baixo downforce, que em Miami não foi vista, devido à aderência do asfalto definitivamente menor do que aquela que havia sido fornecida para as simulações e que será útil no Canadá, mas, acima de tudo, vimos a asa traseira de alto downforce, que entrará em cena em Barcelona.

Comparação entre as asas traseiras da Ferrari F1-75: acima, a de Miami e abaixo, de Barcelona Photo by: Giorgio Piola

No desenho de Giorgio Piola é possível ver as diferenças com a asa traseira que foi usada no GP de Miami.

O perfil principal possui uma colher mais profunda na parte central, ao passo que possui um desenho diferente e mais perfilado em direção às anteparas laterais, em busca de uma maior força vertical, sem exagerar na penetração do ar e, portanto, na eficiência.

O flap móvel é caracterizado por uma corda maior e uma concavidade mais evidente que será particularmente útil no terceiro setor da pista de Montmelò, em que o F1-75 deve fazer a diferença em relação à Red Bull.

