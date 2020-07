Nas últimas semanas, a Espanha vem enfrentando um aumento no número de casos da Covid, após ter passado pelo processo de reabertura gradual do país, depois de um período de confinamento. O GP da Espanha, marcado para 16 de agosto, finalizando uma rodada tripla após as corridas de Silverstone, ainda não corre risco, mas a Fórmula 1 já monitora a situação do país, segundo a BBC.

A BBC informou que os chefões da F1 não querem correr riscos que possam comprometer a saúde dos envolvidos com o mundial e que, por isso, monitoram de perto a situação do país ibérico.

Recentemente, a Espanha e em especial a Catalunha, região onde fica Barcelona, começou a tomar medidas visando evitar uma segunda onda de contaminações. A Catalunha determinou o fechamento de bares e restaurantes no período noturno por duas semanas em Barcelona, mas outras cidades da região já veem um crescimento de casos.

Em Barcelona, os moradores foram aconselhados a permanecer em casa pelas próximas duas semanas. Enquanto isso, a F1 e a FIA sentem que a corrida pode ser realizada, desde que a situação não piore consideravelmente.

Na semana passada, Motorsport.com noticiou que os planos para o GP da Espanha seguiam normalmente, e que não existiam planos para um terceiro GP em Silverstone em 16 de agosto, como apontavam rumores que surgiam.

De acordo com um porta-voz do Circuito de Barcelona, a região do autódromo fica fora da área de confinamento em Barcelona, o que significa que os presentes na corrida não seriam afetados pelas restrições em curso. Um porta-voz do Circuito de Barcelona divulgou o seguinte comunicado:

"Não somos afetados pela restrição. Tudo está controlado e reforçado com a F1, a FIA e os protocolos de corrida, que são bastante rígidos".

A F1 poderia buscar um local alternativo para o evento caso seja necessário o cancelamento da prova, mas ainda não está nesse estágio. As equipes também não alteraram seus planos de viagem para a Espanha, apesar de talvez terem que mexer nos planos de acomodações devido à área de confinamento.

