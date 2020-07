Ao longo das últimas semanas, muitos nomes da Fórmula 1 tem vindo a público rebater as críticas feitas por Lewis Hamilton aos pilotos e à categoria de que não estão agindo o suficiente para combater a falta de diversidade no esporte. Entre eles, está o tricampeão Jackie Stewart, que minimizou a questão. Porém, Willy T. Ribbs, primeiro negro a correr com um F1, foi às redes sociais criticar publicamente o escocês.

No Twitter, Ribbs, que testou com uma Brabham em 1985, mas não chegou a disputar um GP com a equipe, criticou a fala de Stewart, falando que o tricampeão foi o piloto mais racista que ele precisou lidar em sua carreira.

"Sir Rato de Campo ou Jack Stewart foi, de longe, o piloto mais racista e hostil que eu tive que lidar ao longo de minha carreira", escreveu Ribbs. "A razão pela qual você não vê um problema de diversidade, é porque você é o problema de diversidade".

Ribbs foi convidado por Bernie Ecclestone para testar uma Brabham, equipe que o ex-chefão da F1 era dono. O americano testou o carro usado por Nelson Piquet naquele ano. Mesmo sem correr pela F1, Ribbs teve uma longa carreira no automobilismo norte-americano, correndo na NASCAR, IMSA e Indy. Enquanto isso, a F1 só passou a ter um piloto negro titular em 2007 com Lewis Hamilton.

Em entrevista ao podcast oficial da F1 na semana passada, Ribbs falou que a questão de diversidade no mundial está anos-luz em comparação ao automobilismo norte-americano e comentou que Hamilton tem sido um grande exemplo.

