Após a rodada dupla em Silverstone, a Fórmula 1 vai visitar novamente o Circuito de Barcelona para o tradicional GP da Espanha. A prova acabou em xeque, devido a um aumento no número de casos de Covid-19 na região, levando a novas restrições do governo da Catalunha. Mas a organização da prova tranquilizou a todos, afirmando que a programação não foi afetada.

Na semana passada, a população de Barcelona foi aconselhada a ficar em casa por quinze dias, com uma proibição de eventos com mais de dez pessoas, além da suspensão de atividades culturais e esporte recreativo.

Isso levou a sugestões de que a F1 poderia realizar um terceiro GP em Silverstone no lugar do GP da Espanha, caso o confinamento na Catalunha fosse mais severo.

Mas o Autosport / Motorsport.com apurou que não há conversas da F1 para realizar uma terceira prova em Silverstone em 16 de agosto e que os planos para o GP da Espanha seguem normalmente.

O circuito fica fora da área de confinamento em Barcelona, o que significa que os presentes na corrida não seriam afetados pelas restrições em curso. Um porta-voz do Circuito de Barcelona respondeu ao Autosport / Motorsport.com:

"Não somos afetados pela restrição. Tudo está controlado e reforçado com a F1, a FIA e os protocolos de corrida, que são bastante rígidos".

A F1 poderia buscar um local alternativo para o evento caso seja necessário o cancelamento da prova, mas ainda não está nesse estágio. As equipes também não alteraram seus planos de viagem para a Espanha, apesar de talvez terem que mexer nos planos de acomodações devido à área de confinamento.

Desde o início da temporada, a F1 implementou uma biosfera estrita, fazendo testes regulares de Covid em todos os participantes. Os primeiros casos positivos foram registrados na Hungria na semana passada, após mais de 10 mil testes.

Os protocolos de eventos fechados continuarão em vigor durante a rodada dupla em Silverstone, com o GP da Grã-Bretanha em 02 de agosto e o GP dos 70 Anos uma semana depois.

