GP do Brasil uma semana antes e mais três provas canceladas: como deve ficar o calendário revisado da F1

Nas últimas semanas, a Fórmula 1 tem dado indicativos sobre como ficará o calendário revisado da temporada de 2020. E, de acordo com informações obtidas com os organizadores das etapas, já é possível começar a entender como que ficará o novo cronograma.

Até o momento, apenas três provas foram oficialmente canceladas: Austrália, Mônaco e França. Mas os planos da F1 são ajustados constantemente, devido à evolução da pandemia da Covid-19 pelo mundo e as mudanças de regime nos países, que incluem proibições de eventos públicos até setembro em alguns casos.

A F1 também está resolvendo as questões comerciais com os circuitos, com alguns esperando receber da categoria para correr com portões fechados, enquanto em outros casos - principalmente nas pistas fora da Europa - os promotores devem pagar pelo menos parte da taxa original.

Foi apurado que pagamentos de seguro em caso de um cancelamento pela pandemia é outro fator pesando nas decisões de alguns organizadores sobre manter os planos para uma corrida nessa temporada.

Enquanto isso, Hockenheim está em espera para entrar no calendário se necessário - e atualmente é vista como uma substituta em potencial para Silverstone, se a categoria não chegar a um acordo com a sede do GP da Grã-Bretanha.

A perda de Singapura e Montreal não seriam surpresas, já que uma é um circuito de rua enquanto o outro é um local semi-permanente, sendo necessário uma grande preparação antecipada.

Já Zandvoort foi atingida pelas restrições locais que ainda estão em vigor, e também reluta em fazer sua primeira prova em décadas com portões fechados.

Apesar de não ter uma confirmação oficial, uma fonte do GP da Holanda afirmou ao Motorsport.com: "Até o momento, parece que nossa prova de 2020 será adiada para 2021. Com corte teremos uma vacina e o evento seguirá normalmente".

Mesmo as equipes da F1 não receberam ainda a versão oficial e completa do calendário, já que a segunda metade parece estar em aberto ainda.

O calendário da F2 e da F3, incluindo as provas europeias e o final da temporada no Oriente Médio foi entregue às equipes essa semana. Porém, mesmo esse passou por algumas mudanças.

Outras versões do calendário, incluindo uma divulgada dentro da FIA nesse mês estão circulando.

Baseado nas últimas informações obtidas com fontes, acreditamos que este é o atual cenário "ideal" para a organização da F1, apesar de incluir 19 corridas, enquanto Chase Carey esperava apenas 15 a 18 provas. Confira abaixo:

Data Local 05 de julho GP da Áustria 12 de julho Red Bull Ring 2 (Nome a ser confirmado) 26 de julho GP da Grã-Bretanha (ou Hockenheim) 02 de agosto Silverstone 2 (ou Hockenheim) 09 de agosto GP da Hungria 23 de agosto GP da Espanha 30 de agosto GP da Bélgica 06 de setembro GP da Itália 20 de setembro GP do Azerbaijão 27 de setembro GP da Rússia 04 de outubro GP da China 11 de outubro GP do Japão 25 de outubro GP dos Estados Unidos 01 de novembro GP do México 08 de novembro GP do Brasil 22 de novembro GP do Vietnã 29 de novembro Bahrein 2 06 de dezembro GP do Bahrein 13 de dezembro GP de Abu Dhabi

Desde que começaram as ideias de retomar a temporada em julho, um final de semana de descanso havia sido colocado entre as provas da Áustria e da Grã-Bretanha, com a segunda prova de Silverstone acontecendo na data original do GP da Hungria: 02 de agosto.

No calendário da F2, a Espanha está marcada para 09 de agosto e a Hungria em 23 do mesmo mês, mas apuramos que eles trocaram de datas, colocando a prova húngara mais perto de sua data original. Uma fonte do GP da Espanha confirmou que a nova data é preferida pela organização.

Hockenheim também estava listada como uma possível alternativa para a Espanha em 09 de agosto na versão da F2. Porém, a organização tem se mostrado flexível, disposta a preencher qualquer data necessária - e o circuito alemão agora é visto como uma alternativa para Silverstone, o que faria sentido, porque os caminhões poderiam ir direto da Áustria.

"É verdade que estamos em conversas com a F1", afirmou o chefe comercial de Hockenheim ao Motorsport.com. "No momento, eu não posso confirmar ou negar especulações sobre o calendário em geral nem datas para uma corrida em Hockenheim".

"É óbvio que esses tempos especiais trazem junto vários desafios para um evento global, e há muitas barreiras que precisam ser ultrapassadas na preparação".

A Bélgica ainda mantém sua data original apesar da proibição de grandes eventos em vigor até 01 de setembro. Uma data alternativa, 13 de setembro, chegou a ser mencionada, mas isso parece realista apenas se o Azerbaijão não acontecer na semana seguinte, criando um espaço no calendário. A proibição de eventos até 01 de setembro é uma dessas barreiras que precisará ser superado.

O Azerbaijão recebeu a data original de Singapura, 20 de setembro, imediatamente após o inalterado GP da Rússia, em 27 de setembro, apesar de Baku ter reafirmado que é necessário um longo tempo para preparar a pista, o que significa que a prova continua como dúvida.

O promotor do GP da Rússia, Arif Rahimov disse ao Motorsport.com: "Nós não podemos nos comprometer a realizar a prova até que a situação da Covid-19 melhore".

A China foi alocada em 04 de outubro, antes de uma data incerta para o GP do Japão. Isso poderia criar uma situação impressionante de cinco corridas em cinco finais de semana, caso Baku aconteça.

Estados Unidos e México mantém atualmente suas datas originais, com o Brasil sendo adiantado em uma semana, criando um bloco de provas na América. Mas ainda há dúvidas sobre a realização da prova em Austin. Como a taxa de realização da prova é paga pelo estado do Texas pensando na injeção de dinheiro na cidade pelos visitantes, uma prova com portões fechados parece não fazer sentido para o local.

Como já era esperado, o Vietnã recebeu uma data no final de novembro, antes das corridas no Oriente Médio. Há rumores também de uma possível segunda prova no Bahrein, que pode compensar provas que seriam perdidas no caminho.

Veja como o coronavírus tem afetado o esporte a motor pelo mundo

Galeria Lista Uma das primeiras aparições do coronavírus no esporte a motor veio com o adiamento da etapa de Sanya, da Fórmula E. 1 / 35 Foto de: FIA Formula E A Fórmula 1 adiou o GP da China pelo mesmo motivo. 2 / 35 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Com o crescente aumento de casos do Covid-19, o GP do Bahrein chegou a ser confirmado, mas sem presença de público. 3 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images A MotoGP, a maior categoria das duas rodas do mundo, chegou a realizar a primeira etapa no Catar, mas apenas com a Moto2 e Moto3. 4 / 35 Foto de: Akhil Puthiyedath Mais tarde, as etapas da Tailândia, Estados Unidos, Argentina, Espanha e França também foram suspensas, com adiamento 5 / 35 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images No início de abril, a MotoGP confirmou também o adiamento dos GPs da Itália e da Catalunha, dois dos países mais afetados pela pandemia, além do GP da Alemanha 6 / 35 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images A MotoGP também precisou adiar os GPs da Holanda e da Finlândia, devido às restrições do governo local e pela falta de homologação da pista do país escandinavo. A visão mais otimista da Dorna Sports coloca o início da temporada na República Tcheca em agosto 7 / 35 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images A MotoGP cancelou oficialmente os GPs da Alemanha, Holanda e Finlândia. Para a Holanda, significa que o GP não fará parte do calendário da MotoGP pela primeira vez nos 71 anos de história do mundial 8 / 35 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images A Fórmula E anunciou a suspensão da temporada por dois meses: os ePrix de Paris e Seul foram adiados. 9 / 35 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Em abril, a Fórmula E confirmou a extensão da paralisação do campeonato até o final de junho e o adiamento do ePrix de Berlim. As provas de Nova York e Londres também foram canceladas no dia 1º de maio. 10 / 35 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images O GP da Austrália de F1 estava previsto para acontecer, com presença de público e tudo. 11 / 35 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Um funcionário da McLaren testou positivo para o Covid-19 e a equipe decidiu não participar do evento. 12 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton criticou a decisão da categoria, dizendo que era chocante todos estarem ali para fazer uma corrida em meio à crise do coronavírus. 13 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Após braço de ferro político entre equipes e categoria, a decisão de cancelar o GP da Austrália veio faltando cerca de três horas para a entrada do primeiro carro na pista para o primeiro treino livre. 14 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pouco tempo depois, os GPs do Bahrein e Vietnã também foram adiados. 15 / 35 Foto de: FOM Os GPs da Holanda e Espanha também foram postergados. 16 / 35 Foto de: Tim Biesbrouck / Motorsport.com Uma das jóias da Tríplice Coroa, o GP de Mônaco, foi cancelado. Poucos dias depois, o GP do Azerbaijão também foi adiado 17 / 35 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images O GP do Canadá também teve seu adiamento confirmado no início de abril. Agora, o GP da França é o primeiro do calendário, e está marcado para 28 de junho 18 / 35 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Em busca de garantir a realização da prova em 2020, a direção de Silverstone confirmou que o GP será realizado com portões fechados. No mesmo dia, a organização do GP da França anunciou o cancelamento da prova, se juntando à Mônaco 19 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Para atenuar os efeitos de tantas mudanças no calendário, a F1 decidiu antecipar e aumentar, as férias de verão, indo de 14 para 35 dias 20 / 35 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Além disso, FIA e F1 concordaram em introduzir o novo pacote de regulamentos que entrariam no próximo ano, a partir de 2022. Mas, segundo Christian Horner, há um movimento para adiar em mais um ano, para 2023, em preparação ao impacto que o Covid-19 terá na economia mundial 21 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Acompanhando a F1, a F2 e F3 também anunciaram suas primeiras provas como adiadas. 22 / 35 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Outras categorias e provas nobres do calendário do automobilismo mundial também foram prejudicadas pelo coronavírus. 23 / 35 Foto de: Marc Fleury As 24 Horas de Le Mans foi adiada para 19 de setembro. 24 / 35 Foto de: Rainier Ehrhardt A etapa conjunta entre WEC e IMSA em Sebring foi cancelada e o WEC revisou seu calendário, jogando o final da temporada para novembro de 2020, com a próxima temporada iniciando apenas a partir de março de 2021 25 / 35 Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images O tradicional TT da Ilha de Man foi cancelado. 26 / 35 Foto de: Dave Kneen A Indy suspendeu as primeiras corridas em St Pete, Alabama, Long Beach e Austin. 27 / 35 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images Na teoria, o campeonato começa no dia 6 de junho, no Texas. O circuito misto do Indianápolis Motor Speedway abrigará duas corridas, a primeira no dia 4 de julho e a segunda em 3 de outubro. Laguna Seca também ganhou uma rodada dupla e St. Pete deve fechar a temporada, ainda sem data 28 / 35 Foto de: IndyCar Series As 500 Milhas de Indianápolis será no dia 23 de agosto. 29 / 35 Foto de: IndyCar Series Na NASCAR, a maior categoria do automobilismo dos EUA, foram realizadas as primeiras quatro provas, mas a categoria espera retomar as atividades no final de maio 30 / 35 Foto de: NASCAR Media No Brasil, a CBA suspendeu as atividades no país por tempo indeterminado. 31 / 35 Foto de: Duda Bairros A Stock teve que adiar a abertura do campeonato, com a Corrida de Duplas, bem como as etapas do Velopark, Londrina e Interlagos. O campeonato deve começar no Velo-Città no início de julho. 32 / 35 Foto de: Duda Bairros A Porsche Cup realizou apenas sua primeira etapa em Interlagos e pode voltar no final de maio. 33 / 35 Foto de: Luca Bassani Endurance Brasil, Copa Truck, entre outras competições, também estão paralisadas. 34 / 35 Foto de: Duda Bairros Uma saída encontrada pelos campeonatos durante esse período de paralisações foi a realização de eventos virtuais. Fórmula 1, Indy, NASCAR, MotoGP, entre outros, estão organizando campeonatos para animar os fãs nesse período de quarentena 35 / 35 Foto de: Uncredited

VÍDEO: As melhores corridas da F1 em Interlagos, que completa 80 anos

PODCAST: Interlagos 80 anos: templo do automobilismo ou apenas mais um circuito?