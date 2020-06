O GP da Bélgica de 1962 marcou a primeira vitória na Fórmula 1 de uma das maiores lendas da categoria: Jim Clark. Curiosamente, apesar do escocês ter conseguido seis poles naquela temporada, seu primeiro triunfo veio em uma prova em que largou na 12ª posição.

No total, Clark somou 25 vitórias na F1, com 32 pódios, 33 poles em 72 corridas, conquistando dois títulos mundiais, em 1963 e 1965.

Mesmo após várias mudanças técnicas e esportivas, e alterações no número de provas em um campeonato e no sistema de pontuação, Clark ainda aparece como um dos principais protagonistas nos recordes da F1. Confira quais:

- Clark venceu 25 das 73 corridas que disputou na F1. Isso o coloca com o terceiro melhor aproveitamento de vitórias na história da categoria (34,25%), superado apenas por Alberto Ascari e Juan Manuel Fangio;

- Em poles, o aproveitamento é ainda melhor: 33 em 73 etapas. Clark figura em segundo lugar na lista (45,21%), perdendo somente para Fangio;

- Na temporada 1963, em que conquistou o primeiro título, Clark liderou nada menos do que 71,47% de todas as voltas completadas no campeonato. Este recorde permanece até hoje;

- Clark é o sexto em quantidade de voltas mais rápidas na história da F1, alcançando o feito em 28 oportunidades - à frente de nomes como Fangio, Nelson Piquet, Niki Lauda e Sebastian Vettel;

- O escocês conquistou o primeiro título na quarta temporada que disputava na F1 - estatística que o coloca ao lado de nomes como Michael Schumacher, Nelson Piquet, Fernando Alonso, Vettel e James Hunt.

