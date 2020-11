Uma das perguntas que mais gera debate entre fãs do esporte a motor ganhou novo fôlego. Um estudo estatístico feito pelo portal britânico Money elegeu Lewis Hamilton como o maior piloto da história da Fórmula 1, superando outros grandes nomes do esporte como Fangio, Schumacher e Senna, que ficou apenas na sétima posição.

O portal analisou o desempenho dos mais de 700 pilotos que correram na F1 ao longo dos 70 anos de existência do campeonato e levou em consideração nove categorias para determinar a lista final, excluindo quem não havia conquistado mais de dez pontos ou disputado menos que 21 GPs ao longo de sua trajetória.

Entre eles, estão a porcentagem de vitórias e de pódios, média de pontos conquistados por corrida (reajustando os números dentro do sistema atual da F1), abandonos em corridas e mais. Algumas destas categorias visam também pesar o desempenho das equipes nesta performance.

Após a contabilização de todas estes quesitos, Lewis Hamilton terminou na ponta, acumulando 92,2 pontos de um total de 100. Ele terminou pouco a frente do segundo colocado, Juan Manuel Fangio, com 91,6. Os dois foram os únicos a quebrar a barreira de 90 pontos, estando bem a frente do terceiro colocado, Michael Schumacher, que fez apenas 86,4.

Do quarto ao oitavo lugar, todos já ficaram na casa dos 70 pontos: Jim Clark com 78,5, Alberto Ascari com 78,4 e Alain Prost com 77,1. Já Ayrton Senna ficou logo atrás do seu principal rival na F1, acumulando 70,7 pontos contra 70 do tricampeão Jackie Stewart. Completam o Top 10 Sebastian Vettel e Niki Lauda.

Senna não é o único brasileiro na lista, com Nelson Piquet aparecendo na 14º posição e Emerson Fittipaldi em 23º entre os 50 melhores da história. E do grid atual, temos dois outros nomes além de Hamilton e Vettel: Kimi Raikkonen em 33º e Max Verstappen em 46º, enquanto Fernando Alonso, que volta ao Mundial em 2021, aparece em 24º.

Para conferir o estudo completo, clique aqui.

Confira a lista completa dos 50 melhores pilotos da F1 segundo o portal Money:

1 - Lewis Hamilton

2 - Juan Manuel Fangio

3 - Michael Schumacher

4 - Jim Clark

5 - Alberto Ascari

6 - Alain Prost

7 - Ayrton Senna

8 - Jackie Stewart

9 - Sebastian Vettel

10 - Niki Lauda

11 - Giuseppe Farina

12 - Jack Brabham

13 - José Froilán González

14 - Nelson Piquet

15 - Stirling Moss

16 - Jochen Rindt

17 - Mika Hakkinen

18 - Nigel Mansell

19 - Phil Hill

20 - John Surtees

21 - Mike Hawthorn

22 - Graham Hill

23 - Emerson Fittipaldi

24 - Fernando Alonso

25 - Damon Hill

26 - James Hunt

27 - Dan Gurney

28 - Mario Andretti

29 - Tony Brooks

30 - Denny Hulme

31 - Luigi Villoresi

32 - Bruce McLaren

33 - Kimi Raikkonen

34 - Jean Behra

35 - Jacky Ickx

36 - Keke Rosberg

37 - Peter Collins

38 - Alan Jones

39 - Jody Scheckter

40 - Luigi Musso

41 - Ronnie Peterson

42 - Gerhard Berger

43 - Juan Pablo Montoya

44 - Carlos Reutemann

45 - Nico Rosberg

46 - Max Verstappen

47 - Jacques Laffite

48 - Pedro Rodríguez

49 - Maurice Trintignant

50 - Eddie Cheever

