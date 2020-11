Hamilton se diz grato por barreira “não ter cortado cabeça” de Grosjean

Lewis Hamilton conquistou neste domingo a 95ª vitória de sua carreira, após triunfar o GP do Bahrein. Mesmo aumentando ainda mais o seu recorde de triunfos, o assunto pós-corrida não poderia deixar de ser o forte acidente de Romain Grosjean no início da prova.

Após cruzar a linha de chegada em primeiro, o inglês falou sobre o que viu e sentiu com o acidente.

“Foi uma imagem chocante de se ver”, disse Hamilton. “E o que acontece é que, quando entro no carro, sei que estou correndo riscos e respeito os perigos que existem neste esporte, e acho que postei sobre isso enquanto estava naquele intervalo, porque quero dizer que foi horrível.”

“Não sei quantos Gs ele enfrentou, mas estou muito grato que o halo funcionou. Sou grato que a barreira não cortou sua cabeça ou algo assim, você sabe que poderia ter sido muito pior. Mas acho que é um lembrete para nós e esperançosamente para as pessoas que estão assistindo que este é um esporte perigoso e é por isso que estamos indo até o limite.”

“Isso precisa ser respeitado. Mas, como eu disse, acho que mostra um trabalho incrível que a F1 tem feito e a FIA tem feito ao longo do tempo, ser capaz de se afastar de algo assim, mas é claro, isso será investigado e eles farão muito trabalho para tente e certifique-se de que isso não aconteça novamente.”

