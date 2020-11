Brawn: F1 fará "investigação profunda" sobre acidente de Grosjean

O diretor esportivo da Fórmula 1, Ross Brawn, disse que o esporte vai lançar uma "investigação profunda" sobre o acidente assustador de Romain Grosjean no início do GP do Bahrain.

O francês escapou com ferimentos relativamente leves depois do contato com Daniil Kvyat tirou seu Haas da pista.

O chassi passou pela barreira, com toda a extremidade traseira se soltando.

Grosjean escapou sozinho com a ajuda do piloto do carro médico da FIA, que foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local.

Brawn admitiu que estava preocupado com a forma como a barreira se abriu, permitindo a passagem do chassi.

“É chocante para todos na F1 ver um acidente dessa gravidade”, disse ele. “Não estamos acostumados com isso, o fogo também está envolvido.”

“Mas acho que é uma homenagem ao trabalho que a FIA e as equipes têm feito ao longo dos anos. Acho que nos lembramos da controvérsia do halo quando foi introduzido. E eu tenho que dar crédito a Jean Todt, porque insistiu que deveria ser aprovado.”

“E acho que hoje podemos estar diante de uma situação diferente em que não tínhamos o Halo.”

“Mas tenho certeza de que faremos uma investigação profunda para entender o que podemos aprender com isso. Porque ver uma barreira dividida como essa claramente não é o que queremos ver.”

Brawn elogiou os esforços do corpo médico que entrou em cena tão rapidamente.

“E estamos orgulhosos de ter todos eles. E eu acho que é muito reconfortante para os pilotos ver esse nível de profissionalismo e essa resposta. E por esse aspecto, acho que foi perfeito.”

“Obviamente, não queremos ver um acidente como esse. Mas em termos de resposta, eu realmente não consigo pensar que poderia ter sido feito algo mais eficaz.”

