F1: Hamilton vence GP do Bahrein marcado por acidente de Grosjean

Heptacampeão mundial e recordista de vitórias da Fórmula 1, Lewis Hamilton largou da pole position e dominou o GP do Bahrein para vencer a corrida da categoria neste domingo. O britânico da Mercedes superou o holandês Max Verstappen, da Red Bull.

O pódio foi completado pelo tailandês Alexander Albon, da Red Bull. Entretanto, a prova foi marcada pelo forte acidente de Romain Grosjean. O piloto da Haas bateu de frente contra um guard rail, seu carro se partiu ao meio e explodiu em chamas, mas o francês está bem.

A corrida

Na largada, Hamilton se manteve à frente com tranquilidade e seu companheiro finlandês Valtteri Bottas saltou mal, perdendo posições. Verstappen ficou em segundo, à frente do mexicano Sergio Pérez, da Racing Point. Porém, o destaque foi o violento acidente de Grosjean.

O piloto se envolveu em incidente com a AlphaTauri do russo Daniil Kvyat e bateu forte contra o guard rail, de frente. A Haas se partiu ao meio e explodiu em chamas, mas Grosjean escapou bem, 'apenas' com suspeita de fratura na costela e algumas queimaduras. Veja fotos:

A corrida foi imediatamente interrompida com bandeira vermelha e começou o processo de resgate e limpeza. Quase uma hora e meia depois, a prova foi reiniciada com nova larga. Hamilton novamente se manteve na ponta, à frente de Verstappen e Pérez.

Bottas 'relargou' em quarto, mas teve furo de pneu e caiu para 16º após pit stop. O segundo salto do GP do Bahrein também teve um acidente: o capotamento de Lance Stroll, após toque com Kvyat. O russo foi punido com acréscimo de 10 segundos no tempo de prova.

O canadense da Racing Point não se feriu e a corrida prosseguiu normalmente após período de safety car. Quando o GP enfim se normalizou, Hamilton consolidou a liderança. Mais atrás, a briga pela zona de pontuação foi agitada, com destaque para Charles Leclerc.

O monegasco da Ferrari travou batalhas contra vários concorrentes, mas acabou caindo momentaneamente para décimo, atrás do francês Pierre Gasly, da AlphaTauri. Por volta da 20 de um total de 57, os ponteiros fizeram suas paradas e mantiveram suas posições.

Hamilton ficou na ponta, seguido por Verstappen e Pérez. Depois da segunda rodada de pit stops, Bottas já aparecia na briga pela zona de pontuação, enquanto Albon caçava Pérez na disputa pelo pódio.

No fim, Hamilton venceu e Verstappen foi segundo, mas Pérez teve problema de motor a quatro voltas do fim e teve de abandonar. Assim, Albon completou o pódio do GP do Bahrein em Sakhir.

Resultado final