Campeão da Fórmula 1 1996 com a Williams e atualmente comentarista da categoria na Sky Sports, Damon Hill afirmou que seria "triste" para o esporte se a temporada 2021 acabasse com uma batida entre o holandês Max Verstappen, da Red Bull, e o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes.

Segundo Hill, os rivais têm a "obrigação de ter espírito esportivo". No momento, Verstappen tem oito pontos de vantagem sobre Hamilton, que é apontado como favorito para o GP da Arábia Saudita neste domingo. No outro fim de semana, vem a final do campeonato, no GP de Abu Dhabi.

De todo modo, o fato é que os adversários tiveram pelo menos dois acidentes polêmicos em 2021, nos GPs de Grã-Bretanha e Itália. Além disso, houve uma disputa intensa entre a dupla no GP de São Paulo. Ainda assim, Hill espera jogo limpo entre ambos nas etapas finais da temporada.

"Acho que seria triste para a F1 se o título fosse decidido em um acidente. Simplesmente sinto que temos uma obrigação de ter espírito esportivo, acho", disse Hill, que perdeu com a Williams o título de 1994 após polêmica batida com o alemão Michael Schumacher, então piloto da Benetton (foto).

Michael Schumacher, Benetton B194 Ford leads Damon Hill, Williams FW16B Renault Photo by: Motorsport Images

"Digamos que Max esteja na frente e eles disputem roda a roda... Eu diria que, para um piloto, é difícil resistir à tentação de se defender agressivamente", completou Hill, que vê a necessidade de a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) garantir que uma batida proposital não aconteça.

TELEMETRIA: O que Jeddah reserva para disputa de título entre Verstappen e Hamilton?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #149: Frank Williams é o maior personagem da F1 fora das pistas?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: