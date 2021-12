A Fórmula 1 retorna aos trabalhos após o fim da rodada tripla México-Brasil-Catar com o GP da Arábia Saudita, que estreia na categoria. Max Verstappen e Lewis Hamilton seguem na disputa pelo título mais acirrada da era híbrida, mas o holandês pode ser campeão antecipadamente.

Para que isso aconteça, ele precisa de uma combinação de resultados que envolvem vitória, posição final do britânico e, em alguns casos, volta mais rápida. Como a possibilidade é real, viveremos a expectativa de um troféu inédito sendo conquistado pelo piloto da Red Bull em Jeddah.

Diferentemente da briga pelo título, a batalha pelo terceiro lugar entre Ferrari e McLaren está encaminhada a favor da escuderia de Maranello. Apesar de ter visto a rival ganhar em Monza, os italianos voltaram da pausa de agosto com sucessivas vitórias nas colocações finais do grid e já tem 39,5 pontos de vantagem nos construtores. Ou seja, chances matemáticas bem sólidas da disputa terminar na Arábia Saudita.

Nos pelotões seguintes, a Alpine segue embalada após terminar de novo à frente de suas adversárias pelo quinto lugar, AlphaTauri e Aston Martin, no Catar. Fernando Alonso voltou ao pódio após sete anos, com Esteban Ocon no top 5. Com isso, a equipe francesa criou uma lacuna 25 tentos sobre os de Faenza e 60 à frente dos de Silverstone.

Williams, Alfa Romeo, e Haas seguem com as mesmas pontuações desde o GP dos Estados Unidos: a primeira tem 23, a segunda possui 11 e a terceira segue zerada.

A Fórmula 2 também retoma seu campeonato após mais de dois meses parada, com o principal atrativo sendo a briga pelo título entre Oscar Piastri e Guanyu Zhou, que já garantiu sua vaga no grid da F1 do próximo ano.

*Horários de atividades de pista e dos programas do Motorsport.com você vê mais abaixo

Estreia da Arábia Saudita na Fórmula 1

Jeddah Street Circuit Photo by: Formula 1

Depois de muita polêmica em torno das obras inacabadas, o circuito de Jeddah estará pronto para receber sua primeira corrida da categoria máxima do automobilismo. A configuração indica alta velocidade e um traçado desafiador, por ser estreito e ter muitos muros em volta. No entanto, alguns pilotos temem a baixa aderência da pista de rua, como é o caso de Pierre Gasly.

Verstappen campeão?

Max Verstappen, Red Bull Racing, arrives in Parc Ferme after Qualifying Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Pode parecer loucura, visto o equilíbrio da temporada, mas Verstappen pode sim ser campeão de forma antecipada na Arábia Saudita. A forma mais simples seria vencer, com a volta mais rápida, e torcer para que Hamilton chegue na sexta colocação ou pior, mas há outras possibilidades. Confira a matemática do título completa aqui.

Favoritismo da Mercedes

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, Valtteri Bottas, Mercedes, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, and the Mercedes team celebrate victory Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Não é novidade que os circuitos de alta velocidade favorecem a Mercedes pela conhecida força de seu motor. Além disso, Hamilton utilizará a unidade de potência com a qual conquistou sua marcante vitória no GP de São Paulo, com apenas uma corrida de desgaste. A Honda chegou a sugerir uma troca componente para Verstappen a fim de equiparar confiabilidade e potência, mas se isso acontecer, deve ser só em Abu Dhabi.

E quanto a Bottas e Pérez?

Valtteri Bottas, Mercedes, 1st position, is congratulated by Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, in Parc Ferme Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Apesar dos protagonistas da temporada serem Verstappen e Hamilton, os 'nº 2' de suas equipes, Sergio Pérez e Valtteri Bottas, podem desempenhar um papel importante na definição do título. O finlandês abandonou a corrida no Catar por um furo de pneu e o mexicano se aproximou na classificação após subir ao pódio em três das últimas cinco corridas. No entanto, alguns acreditam que o piloto da Mercedes será mais impactante na reta final, caso do comentarista da Sky Sports F1 Martin Brundle.

Ferrari garantida no terceiro lugar de construtores?

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

O equilíbrio na atual temporada não foi visto apenas na disputa pelo título, mas também na batalha entre Ferrari e McLaren pelo terceiro lugar do mundial de construtores. Antes da pausa de agosto, muitos viam como certa a vitória da equipe de Woking, mas a escuderia de Maranello reagiu na segunda metade do campeonato, com resultados sólidos de Charles Leclerc e Carlos Sainz, e pode garantir matematicamente o top 3 já em Jeddah. Como a configuração do circuito deve favorecer o motor Mercedes dos britânicos, a missão pode não ser tão fácil.

Confira a programação do GP da Arábia Saudita:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 10h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 14h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 11h Bandsports Classificação Sábado 14h Band e Bandsports Corrida Domingo 14h30 Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 12h20 Bandsports Corrida 1 Sábado 09h30 Bandsports Corrida 2 Sábado 15h40 Bandsports Corrida 3 Domingo 11h25 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 14h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 15h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

F1 2021: O que Jeddah reserva para disputa de título entre Verstappen e Hamilton? | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #149: Frank Williams é o maior personagem da F1 fora das pistas?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: