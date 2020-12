Após largar na quarta colocação, Charles Leclerc lamentou o toque com Sergio Pérez no início do GP de Sakhir neste domingo, o que o tirou da corrida logo na primeira volta e também acabou com a prova de Max Verstappen, da Red Bull. Foi o quarto abandono do piloto da Ferrari na temporada.

Além disso, o monegasco foi punido pela FIA em três posições de grid no GP de Abu Dhabi, além de somar dois pontos negativos em sua superlicença.

“Bem, basicamente eu estava em quinto eu acho, e eu estava lado a lado, um pouco atrás de Max eu acho e tentei ultrapassá-lo na curva 4”, disse Leclerc.“Eu esperava o Checo (Pérez), eu tinha visto o Checo, mas esperava que ele desse a volta por fora de Valtteri e ficasse lá, mas acho que ele decidiu depois voltar por dentro”.

Com o toque, Verstappen foi atrapalhado, tentou escapar do acidente, porém acabou na barreira de pneus. O piloto monegasco ainda admitiu a culpa pelo toque com Pérez, que venceu a prova, mas ponderou que “é mais lamentável do que culpa”.

“Eu estava lá e era tarde demais para eu desacelerar”, explicou Leclerc, que chegou à Ferrari em 2019.

“Então, sim, não acho que seja um erro de Checo, não estou colocando a culpa no Checo, se há alguém para culpar hoje, sou eu. Mas eu diria que é mais lamentável do que culpa”, completou.

Com dois pódios e três quartos lugares na temporada, mesmo em um ano difícil da Ferrari, Leclerc é atualmente o sexto colocado do campeonato mundial de pilotos, com 98 pontos conquistados.

