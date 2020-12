A Mercedes se livrou se sanções maiores envolvendo a lambança no pit stop durante o GP de Sakhir de Fórmula 1, que estragou a corrida de George Russell e Valtteri Bottas. A equipe tomou apenas uma multa, o que permitiu ao piloto britânico manter seus primeiros pontos conquistados na categoria.

Os dois estavam na ponta quando a batida de Jack Aitken deixou a asa dianteira da Williams na pista, na entrada da reta principal, levando à entrada do safety car. A Mercedes chamou os dois para os boxes imediatamente para colocar pneus novos para proteger do ataque dos rivais, que haviam parado anteriormente.

Russell teve um pit de mais de 5s e conseguiu sair relativamente bem, mas Bottas acabou ficando um bom tempo parado, com os mecânicos notando que os pneus do finlandês haviam sido colocados no carro do britânico, forçando a equipe a colocar os mesmos pneus duros no carro de Bottas.

Russell saiu com os pneus dianteiros de Bottas e foi avisado do erro da equipe, tendo que entrar novamente na volta seguinte pra colocar um novo conjunto. Além disso, um furo no final o deixou apenas em nono na linha de chegada.

Após a corrida, a FIA notou: "Quando o carro 63 parou para novos pneus às 21h16, a equipe colocou os pneus dianteiros destinados ao carro 77. O 63 saiu do pitlane e voltou após uma volta para colocar o conjunto de pneus corretos. E isso não segue os artigos 24.2 a) e 24.3 e). Estamos repassando o caso aos comissários para consideração".

A investigação dos comissários determinou uma multa de 20 mil euros para a equipe, afirmando que o problema no rádio explicado por Toto Wolff foi determinante para a Mercedes não sofrer a desqualificação, que custaria a Russell seus primeiros pontos na F1.

Falando com a Sky Sports F1 após a corrida, Toto Wolff disse: "Para nós, foi uma cagada gigantesca. O que aconteceu é que um dos funcionários não ouviu a chamada, tivemos uma falha no rádio na garagem e quando o carro entrou, não sabíamos que tínhamos que mudar os pneus ou que colocamos os errados. É por isso que ele saiu com os errados. Aí, obviamente, teve que parar novamente".

