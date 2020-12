Bottas lamenta erro da Mercedes na parada que "destruiu a corrida"

Se George Russell teve um final de corrida para lamentar, Valtteri Bottas então teve um dia para esquecer. O finlandês perdeu a liderança nas primeiras curvas do GP de Sakhir de Fórmula 1, não conseguia alcançar Russell e ainda teve os problemas na lambança feita pela Mercedes na parada.

Na relargada após a saída do safety car, Bottas, que saiu dos boxes com os mesmos pneus velhos usados por conta do problema na parada com Russell, não conseguiu ter um bom rendimento, sendo ultrapassado por diversos carros.

Após a prova, o finlandês lamentou o ocorrido, afirmando que a equipe precisa aprender com os próprios erros.

"Eu queria saber o que aconteceu mas, como equipe, cometemos grandes erros hoje. Eu entrei para fazer o pit stop durante o safety car e tínhamos tempo suficiente. Normalmente a equipe não comete erros, mas hoje cometemos".

"É algo que precisamos revisar e tenho certeza de que vamos aprender com isso, mas, obviamente isso destruiu a corrida. Eu deixei os boxes com os mesmos pneus duros que entrei e não consegui fazer com que eles funcionassem direito na relargada. Assim os carros me passavam de ambos os lados".

Bottas terminou explicando porque o uso dos pneus foi um problema na relargada.

"A temperatura foi um problema, especialmente nos dianteiros. Haviam pessoas com pneus macios e não tinha como competir".

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PÓDIO: A improvável vitória de Pérez no insano GP de Sakhir

PODCAST: O 'milagre' Grosjean e o que Pietro Fittipaldi pode fazer em estreia na F1