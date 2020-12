Piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc foi um dos destaques da temporada 2020 da Fórmula 1 ao lado de Max Verstappen, da Red Bull Racing, seu rival desde os tempos de kartismo.

Em entrevista à Sky Itália, o ferrarista falou sobre a rivalidade com o competidor holandês, cujo ápice ocorreu no campeonato de 2019, e também negou que tenha se tornado "arrogante" com o sucesso na F1.

"A única crítica que me toca é a de que sou arrogante, porque sei que não mudei. Meu pai e Jules Bianchi (ambos já falecidos) me ensinaram a manter os pés no chão. Mas todo mundo quer ser seu 'amigo' e, às vezes, você acaba com isso", explicou Leclerc.

Em relação a Verstappen, o monegasco admitiu que havia uma animosidade, mas que a convivência melhorou: "Não nos suportávamos antes, mas com o tempo amadurecemos e agora conversamos um com o outro."

"Progredimos. No fim das contas, ele também é um bom menino, mas quando colocamos os capacetes, há a mesma rivalidade que havia no kart", seguiu o ferrarista, contratado pela escuderia até o fim de 2024. O vínculo de Verstappen com a RBR vai até o final de 2023.

