Tetracampeão da Fórmula 1, Sebastian Vettel encerrou sua passagem pela Ferrari no fim da temporada 2020, após seis anos na escuderia, e fez uma lista de pessoas notáveis durante seu período em Maranello. O alemão, porém, omitiu o atual chefe de equipe, Mattia Binotto.

O dirigente italiano assumiu o comando do time em 2019, ano em que Vettel foi batido por seu então novo companheiro, Charles Leclerc. Pouco depois, a Ferrari renovou com o monegasco até o fim de 2024 e anunciou que dispensaria o alemão, que vai para a Aston Martin em 2021.

De todo modo, correndo pela escuderia entre o começo de 2015 e o fim de 2020, o tetra conquistou 14 vitórias, 55 pódios e 12 poles pelos italianos. Seus melhores anos foram 2017 e 2018, nos quais foi vice-campeão. Entretanto, 2020 foi um ano muito ruim para o alemão.

Mas a despedida da Ferrari foi emocionante, com direito a cantoria e cerveja no GP de Abu Dhabi. Após o encerramento da temporada, Vettel foi questionado pela Sky Itália sobre as pessoas mais importantes de sua passagem pela equipe vermelha.

“Sem dúvida, o Riccardo [Adami, engenheiro de pista], do meu grupo de trabalho. Viajei com ele e foi importante tê-lo como pilar, pois já nos conhecíamos. Ele me entendeu. Em termos de performance na pista, ele era a pessoa mais importante”, respondeu.

“No quadro geral, no entanto, Maurizio Arrivabene (chefe de equipe que antecedeu Binotto no comando da Ferrari, quando Vettel ainda tinha o finlandês Kimi Raikkonen como parceiro). Acho que olhando de fora, ele não era bem compreendido”, ponderou o alemão.

O tetracampeão explicou que a relação de Arrivabene com o então diretor-executivo da fabricante, Sergio Marchionne, falecido em 2018, não era fácil. “Não era fácil trabalhar com Marchionne", afirmou o piloto.

"Ele era muito peculiar, pressionava muito as pessoas e ele nem sempre era gentil com Maurizio. Mas acho que Arrivabene tem realmente um grande coração”, completou o vencedor das temporadas 2010, 2011, 2012 e 2013 da F1, com a Red Bull.

