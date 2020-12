F1: Veja os maiores pontuadores por voltas mais rápidas em 2020

Em 2019, a Fórmula 1 reintroduziu a bonificação de um ponto para o piloto que faz a volta mais rápida de uma corrida, a fim de aumentar as possibilidades estratégias em um mesmo evento.

Em 2020, porém, a supremacia de Lewis Hamilton fez com que o 'ponto extra' fosse pouco determinante para o desfecho do campeonato, no qual o britânico da Mercedes conquistou seu sétimo título mundial.

De todo modo, será que Hamilton foi o piloto que mais 'bonificações' conquistou neste ano? Nas tabelas abaixo, o Motorsport.com mostra quem fez a volta mais rápida de cada prova e também o 'ranking' de quem mais aproveitou o 'ponto extra' em 2020. Confira:

Quem fez a volta mais rápida de cada corrida?

GP Piloto Equipe Tempo (negrito = recorde da pista) Volta Nº de voltas do pneu e tipo de composto Venceu o GP? Áustria (Red Bull Ring I) L. Norris 1'07''475 71/71 51 ** Não Estíria (Red Bull Ring II) C. Sainz 1'05"619 68/71 66 * Não Hungria L. Hamilton 1'16"627 70/70 66 Sim Grã-Bretanha (Silverstone I) M. Verstappen 1'27"097 52/52 50 Não 70 Anos da F1 (Silverstone II) L. Hamilton 1'28"451 43/52 41 *** Não Espanha V. Bottas 1'18"183 66/66 64 Não Bélgica D. Ricciardo 1'47"483 44/44 11 Não Itália L. Hamilton 1'22"746 34/53 26 Não Toscana (Mugello) L. Hamilton 1'18"833 58/59 45 Sim Rússia V. Bottas 1'37"030 51/53 26 Sim Eifel (Nurburgring) M. Verstappen 1'28"139 60/60 45 Não Portugal (Portimão) L. Hamilton 1'18"750 63/66 40 Sim Emilia-Romagna (Ímola) L. Hamilton 1'15"484 63/63 52 Sim Turquia L. Norris 1'36"806 58/58 52 **** Não Bahrein (traçado tradicional de Sakhir) M. Verstappen 1'32"014 48/57 46 Não Sakhir (traçado do anel externo) G. Russell 55"404

80/87 78 Não Abu Dhabi D. Ricciardo 1'40"926

55/55 39 Não

*Composto vermelho: pneu macio

**Composto amarelo: pneu médio

***Composto branco: pneu duro

****Composto verde: intermediário

Quem mais pontuou com a volta mais rápida?

Piloto Equipe Pontos ganhos L. Hamilton Mercedes 6 M. Verstappen Red Bull 3 L. Norris McLaren 2 V. Bottas Mercedes 2 D. Ricciardo Renault 2 C. Sainz McLaren 1 G. Russell Mercedes (cedido pela Williams) 1

Pilotos IGNORAM vice e Bottas vê FUNDO DO POÇO ao FICAR FORA de top-10 de 2020

