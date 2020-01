Liberty: "Estamos próximos de fechar o Pacto de Concórdia"

A atual versão do Pacto de Concórdia entre a Fórmula 1, as equipes e a FIA se encerra no final de 2020 e a dona dos direitos comerciais, a Liberty Media, insiste em uma redistribuição do dinheiro destinado às escuderias.

No acordo atual, a Ferrari, por exemplo, leva a maior fatia de dinheiro por causa de sua história, como a equipe mais antiga do grid. Sem impasses, Chase Carey, CEO da Liberty, acredita que as negociações para uma distribuição mais justa para as dez equipes estejam próximas de um acordo.

“Estamos entrando na fase final e resolvemos certos elementos para o futuro. Tivemos que lidar com o regulamento, o limite orçamentário e mais questões deste tipo que já foram resolvidas”, disse Carey durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça.

“Os menos favorecidos também devem ter uma chance de ganhar, enquanto na temporada passada só três equipes foram competitivas o suficiente para isso”, completou o diretor segundo informações do canal Bloomberg.

Quanto à nova era do regulamento técnico, que entrará em vigor na F1 em 2021, Carey disse que era essencial alguns comprometimentos, e que não era possível que todos concordassem. “É lógico que não há uma opinião unânime sobre tudo. Há diferentes opiniões e o que tentamos fazer é ter uma conversa honesta e levar em conta todos os pontos de vista na medida do possível e decidir rapidamente o que é o certo para o esporte”, afirmou.

“Nem todos vão gostar de tudo, algumas coisas nós mesmos não gostamos e outras sim. Levou tempo porque é uma oportunidade para que as equipes discutam porque estamos de acordo ou não, para pensar no que estamos fazendo, e acho que fomos bem-sucedidos nisso. Não nos enganamos com a possibilidade de que todos concordam com cada parte”, concluiu.

