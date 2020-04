O coronavírus se tornou o maior protagonista também no mundo do esporte a motor, com a pandemia mudando drasticamente os rumos de todas as categorias pelo mundo. Além dos adiamentos e cancelamentos de eventos, a rotina das pessoas foi alterada, tendo a necessidade de permanecer em casa.

O consultor da Red Bull, Helmut Marko, de 76 anos, também está entre aqueles que tiveram que se isolar do contato social. Nas últimas semanas, ele permanece em um de seus refúgios preferidos, em uma fazenda em Graz, na Áustria, com uma floresta à sua disposição.

Mas a ausência da vida social pode ter vindo tarde demais. Marko acredita que teve o coronavírus e relatou os sintomas ao site F1 Insider.

“Tive um resfriado forte, com uma tosse também forte em meados de fevereiro. Fiquei assim por dez dias, o que é incomum para mim. Hoje estou quase certo de que a causa foi o vírus.”

"Eu não o peguei na volta de Melbourne, na escala no aeroporto de Dubai, onde dezenas de milhares de pessoas de todas as nações se aglomeravam em um espaço confinado, sendo tossidas, empurradas, tocadas acidentalmente.”

Um dos comandantes mais importantes da Red Bull também falou sobre uma abordagem mais racional com o coronavírus.

“Para mim, esse era o melhor ponto de acesso ao corona, onde eu deveria pegá-lo, a menos que já estivesse resistente. Portanto, se eu realmente tive antes, isso mostraria que as pessoas mais velhas podem sobreviver a esta doença, por isso seria importante ter menos pânico e uma abordagem muito mais racional da pandemia.”

Confira como o coronavírus tem afetado o calendário do esporte a motor pelo mundo