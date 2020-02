Mercedes enfrentando "poucos problemas" com motor de 2020

Em vídeo lançado em suas redes sociais na terça (04), o chefe de motor da Mercedes, Andy Cowell afirmou que a montadora tem feito progressos, mas que estão "enfrentando alguns poucos problemas, como sempre", enquanto o texto que acompanhava o vídeo afirmava que "se você não tiver problemas no caminho, você não está se esforçando o suficiente".

No último dia 28, a Mercedes revelou que a nova unidade de força já foi testada com o chassis do W11.

"Temos muitas coisas acontecendo em Brixworth, muitas melhorias em toda a unidade de força, no sistema recuperação de energia, no motor de combustão interna", afirmou Cowell. "Como sempre, enfrentando alguns problemas, mas vamos superar todos".

"Muito trabalho aqui na fábrica para garantir os ajustes corretos, conseguir quilometragem e fornecer as unidades para que as equipes possam montar seus carros - acho que você deve ter visto um que já está ligado!".

"Depois disso, vai ser hora de deixar o carro pronto para os testes de pista. Lançamento em 14 de fevereiro, e dali direto para Barcelona com três carros para mandar à pista. Somente seis dias de testes de pré-temporada antes de mandarmos tudo para Melbourne".

Cowell afirmou que a Mercedes já está finalizando as unidades das equipes que utilizam o material da montadora. "É um momento muito ocupado, correndo atrás da melhor performance, garantindo a confiabilidade, juntar todas as peças e despachando tudo para o outro lado do mundo".

