Lando Norris tem se consolidado como um dos pilotos mais carismáticos do grid da Fórmula 1, principalmente pelas suas atitudes fora das pistas. Nas redes, o britânico está sempre em contato com seus fãs e, no paddock, sempre se mostrou próximo da equipe, tendo um bom relacionamento com todos. Por isso que uma foto de Norris ontem viralizou após o GP.

Enquanto a grande maioria dos pilotos costuma voltar para casa logo após o final da prova, Norris ficou na Hungria por muitas horas a mais, ajudando os mecânicos da McLaren na garagem a desmontar seu carro e o espaço da equipe.

Por um lado, o jovem piloto acaba se aproximando ainda mais de sua equipe e, de outro, aprende muito sobre a parte técnica do carro, algo muito importante para alguém em crescimento dentro da principal categoria do automobilismo mundial.

Ele não é o primeiro piloto a fazer algo do tipo, mas segue uma mentalidade similar à de outros grandes pilotos da categoria, como Michael Schumacher e Nelson Piquet.

Norris teve um GP da Hungria difícil, sem conseguir pontuar após duas boas provas na Áustria. E por isso pensou em fazer algo para compensar. Em um post em suas redes sociais, ele escreveu a seguinte legenda na foto: "Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, faça isso juntos. Foram três longas semanas para minha equipe, achei que eles poderiam aproveitar mais um par de mãos".

Após a corrida, Norris comentou sobre como foi essa rodada tripla para ele e o impacto que isso tem no trabalho da McLaren.

"Essas três corridas consecutivas não foram assim no ano passado. Honestamente, para os pilotos, não é tão ruim. De certo modo, nós temos o menor trabalho na pista em comparação aos mecânicos que passam muito tempo trabalhando no carro, construindo e gerenciando".

"Então, honestamente, para nós e para mim, eu me sinto bem o suficiente para poder correr e me recuperar rapidamente. Mas é mais difícil para os engenheiros e mecânicos porque são eles que passam a maior parte do tempo na pista trabalhando e viajando. Então é meio que um jeito de tentar cuidar deles, garantindo que eles estejam sempre bem".

"Principalmente os mecânicos responsáveis pelas paradas, eles têm um grande impacto na performance. São os caras que nos ajudam a ultrapassar, porque podemos ganhar boas posições nas paradas. Isso é importante para mantê-los na melhor condição possível".

"Eu estou bem, é uma questão de cuidar deles, e mantê-los bem".

