Antes do início da temporada 2020 da Fórmula 1, a Red Bull tinha a esperança de que finalmente poderia desafiar a Mercedes. Mas o que se viu até agora foi uma campanha mais tímida, ocupando isoladamente o segundo lugar no Mundial, com Max Verstappen e Alex Albon sofrendo com o carro. E a equipe quer descobrir a origem desses problemas.

Apesar de Verstappen ter uma ótima performance no GP da Hungria, terminando em segundo, seus chefes na Red Bull estão cientes que ainda há muito para melhorar.

"Temos anomalias no carro, que não está se comportando como esperávamos", disse Christian Horner, chefe da equipe. "Estamos focanos nossos esforços para entender e resolver isso para as próximas provas. Então a recuperação de Verstappen foi muito forte, mas ainda estamos bem atrás do ritmo da Mercedes".

A luta da Red Bull para entender o RB16 se manifestou quando a equipe fez mudanças profundas no ajuste do carro para tentar compreender os problemas. Ambos os piloto sofreram com rodadas nas primeiras etapas devido ao fato do carro ser difícil de ser comandado sob limite.

Horner disse que o foco da Red Bull é compreender porque, sob certas condições, o carro tem ritmo forte, enquanto em outras ele se torna imprevisível.

"Acho que temos algo se comportando mal aerodinamicamente", disse. "Obviamente é uma questão de compreender antes de resolver. Sob certas condições, o carro vai bem. Mas recebemos bons dados do final de semana. Então a equipe vai trabalhar em cima disso para resolver o mais rápido possível".

Com a Mercedes bem a frente de todos no grid, muitos sugerem que há pouca esperança da Red Bull bater de frente com a Mercedes pelo título de 2020. Perguntado pelo Motorsport.com se ele sentia que seria possível, Horner disse: "É uma diferença significativa, mas depende de quanta performance conseguiremos tirar do RB16".

"Sabemos que temos o básico de um carro decente. Ele só não está se comportando como nossas simulações mostravam. Precisamos entender isso e garantir que vamos obter o que estava nas previsões, o que não vem acontecendo".

