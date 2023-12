Em meio ao encaminhamento da renovação contratual do monegasco Charles Leclerc com a Ferrari na Fórmula 1, seu companheiro espanhol Carlos Sainz segue negociando com a equipe, que hesita em assinar um vínculo plurianual com o ibérico, conforme reportou o Motorsport.com.

Entretanto, apesar das negociações arrastadas entre a Scuderia e o competidor da Espanha, parece que as conversas chegarão a um denominador comum, segundo informações do Formu1a.uno, da Itália.

De acordo com a publicação, após acordar um vínculo de três anos com Leclerc -- com a opção de extensão automática por mais duas temporadas --, o time italiano agora está pronto para dar um contrato de dois campeonatos para Sainz, o que deixaria Carlos na equipe pelo menos até 2025.

Ainda assim, porém, Carlos seguirá 'perdendo' para Charles em mais de um aspecto: além do vínculo mais curto, especula-se que o aumento salarial do espanhol não será tão grande quanto o de Leclerc, cujo futuro vencimento é apontado na casa dos 50 milhões de euros (R$ 265 mi).

O Formu1a.uno também dá conta de que Sainz continua sendo monitorado pelo mercado de pilotos da categoria máxima do automobilismo mundial, com a Sauber/Audi sempre especulada como possível destino do astro da Espanha, que venceu o GP de Singapura de 2023 com a Ferrari. Ou seja, caso o time de Maranello não renove com Carlos, ele continuará sendo um player importante na elite global do esporte a motor, o que vale para a F1 2025, 2026 e além.

