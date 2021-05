A classificação para o GP de Mônaco de Fórmula 1 foi bastante movimentada, com diversas disputas, seja pela pole position, pelas vagas finais do Q3 ou em outras áreas. E os resultados deste sábado mudaram algumas coisas no panorama das disputas internas das equipes.

Com Lewis Hamilton mal neste sábado, sem conseguir acompanhar o ritmo dos ponteiros, Valtteri Bottas volta a diminuir a diferença para apenas um: 3 a 2 para o britânico. Já na Red Bull, o segundo lugar de Max Verstappen garantiu que a diferença para Sergio Pérez aumentasse para 4 a 1, a mesma situação de Charles Leclerc na Ferrari em cima de Carlos Sainz.

Enquanto isso, apenas dois pilotos seguem com 100% de aproveitamento neste quesito: Pierre Gasly e George Russell. Com o acidente no TL3 que o impediu de disputar a classificação, Mick Schumacher foi superado por Nikita Mazepin pela primeira vez no ano.

Lewis Hamilton 3 2 Valtteri Bottas Max Verstappen 4 1 Sergio Pérez Daniel Ricciardo 2 3 Lando Norris Sebastian Vettel 2 3 Lance Stroll Charles Leclerc 4 1 Carlos Sainz Fernando Alonso 1 4 Esteban Ocon Pierre Gasly 5 0 Yuki Tsunoda Kimi Raikkonen 1 4 Antonio Giovinazzi George Russell 5 0 Nicholas Latifi Nikita Mazepin 1 4 Mick Schumacher F1 AO VIVO: Assista ao DEBATE sobre tudo da CLASSIFICAÇÃO para o GP de MÔNACO, em Monte Carlo | Q4 Assine o canal do Motorsport.com no Youtube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #106 - TELEMETRIA: Rico Penteado decifra o que deve acontecer no GP de Mônaco

Your browser does not support the audio element.