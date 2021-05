Após investigação, a Ferrari anunciou que não encontrou nenhum dano sério na caixa de câmbio de Charles Leclerc após sua batida durante a classificação para o GP de Mônaco de Fórmula 1. Mas o piloto monegasco ainda não pode respirar tão aliviado para comemorar sua pole, já que a equipe tomará uma decisão sobre a troca apenas na manhã do domingo.

Leclerc conquistou a primeira pole da Ferrari em 18 meses após liderar a classificação neste sábado no principado. Mas sua batida na saída da piscina criou uma tensão, já que a possibilidade de danos na caixa de câmbio poderia resultar em uma troca da peça, o que lhe renderia uma punição de cinco posições.

A Ferrari divulgou um comunicado confirmando que havia concluído a investigação inicial e, apesar de não ter encontrado nenhum dano significativo, só decidirá se a peça precisa ser trocada no domingo.

"Uma inspeção inicial da caixa de câmbio do carro de Charles Leclerc não revelou nenhum dano significativo. Mais análises serão feitas amanhã, para decidir se a peça será uada na corrida".

Mesmo assim, o anúncio traz algum alívio para a Ferrari e para Mattia Binotto, que deixou claro após a classificação que não correria riscos com confiabilidade.

"Não, não vamos apostar. Acho que o importante após uma classificação dessas é maximizar o número de pontos para campeonato e, para isso, temos que terminar a corrida".

Caso Leclerc seja forçado a trocar o câmbio, ele cairia para sexto, promovendo Verstappen para a pole e elevando a posição de Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Lando Norris e Pierre Gasly.

