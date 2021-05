A classificação do GP de Mônaco de Fórmula 1 não chegou ao fim com o cronômetro zerado. Todos seguiram aguardando o resultado da investigação da Ferrari sobre a batida de Charles Leclerc, e se o carro do monegasco precisaria de uma troca de câmbio, o que lhe custaria a pole. Mas, por enquanto, teremos o piloto da casa largando na frente.

A Ferrari confirmou nesta tarde que não encontrou nenhum dano significativo no câmbio de Leclerc, mas que decidirá apenas amanhã se trocará a peça antes da corrida, o que lhe renderia uma punição de cinco posições.

Com isso, Leclerc segue na pole até segunda ordem da equipe italiana, após bater Max Verstappen na classificação. Os dois terão na fila de trás Valtteri Bottas, que surpreendeu com o terceiro lugar após um final de semana ruim da Mercedes, e Carlos Sainz, que não ficou nada feliz por não conseguir entregar sua última volta rápida na luta pela pole.

Enquanto isso, Lewis Hamilton sai apenas em sétimo, depois de uma classificação ruim, largando atrás de Lando Norris e Pierre Gasly. E a quarta fila em Mônaco é um dos destaques do grid, com 11 títulos mundiais lado a lado: sete de Hamilton e quatro de Sebastian Vettel, em oitavo, seu melhor resultado com a Aston Martin até aqui.

A largada do GP de Mônaco está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band. No Motorsport.com, você acompanha a cobertura completa do final de semana da F1 em Barcelona.

Confira o grid de largada para o GP de Mônaco:

