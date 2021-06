PLACAR F1: Pole de domingo, Verstappen amplia vantagem sobre Pérez

Max Verstappen foi o mais rápido do treino classificatório para o GP da França de Fórmula 1 deste domingo (20). O holandês superou seu rival pelo título Lewis Hamilton e também o companheiro de Red Bull Sergio Pérez. Com isso, aumentou sua vantagem no duelo interno.

O placar está 6 a 1 para o atual líder da temporada, mas essa não é a maior diferença. Pierre Gasly (AlphaTauri) e George Russell (Williams) seguem imbatíveis sobre Yuki Tsunoda e Nicholas Latifi, respectivamente.

A disputa mais equilibrada é a da Alpine, 4 a 3 para Esteban Ocon contra Fernando Alonso. O espanhol superou seu companheiro e diminuiu a diferença.

Confira o PLACAR F1:

Lewis Hamilton 5 2 Valtteri Bottas Max Verstappen 6 1 Sergio Pérez Daniel Ricciardo 2 5 Lando Norris Sebastian Vettel 4 3 Lance Stroll Charles Leclerc 5 2 Carlos Sainz Fernando Alonso 3 4 Esteban Ocon Pierre Gasly 7 0 Yuki Tsunoda Kimi Raikkonen 2 5 Antonio Giovinazzi George Russell 7 0 Nicholas Latifi Nikita Mazepin 1 6 Mick Schumacher

